خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

صالح امانی به شهادت رسید / آتش نشان فداکار تبریزی ابدی شد

صالح امانی به شهادت رسید / آتش نشان فداکار تبریزی ابدی شد
کد خبر : 1729556
لینک کوتاه کپی شد.

آتش نشان فداکار صالح امانی صبح امروز بعد از سالها درد و مصدویت به شهادت رسید و برای ابد در دل مردم تبریز ماندگار شد.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، صالح امانی آتش نشان فداکار تبریزی صبح امروز پس از تحمل چند سال مصدومیت شدید حادثه آتش سوزی کوی فردوس تبریز، در بیمارستان جان به جان آفرین تسلیم و به مقام رفیع شهادت رسید .

آتش نشان صالح امانی اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به دنبال آتش سوزی ساختمانی در کوی فردوس تبریز و عملیات نجات شهروند گرفتار از میان شعله های آتش، به شدت مصدوم و تحت درمان قرار گرفت.

این آتش نشانی فداکار پس از تحمل چهار سال رنج و مصدومیت صبح امروز به جمع شهدای راه خدمت رسید.

در جریان این حادثه آتش‌نشانان برای اطفای حریق و نجات جان دختربچه ۱۲ ساله و پدر ۴۲ ساله اقدامات خود را آغاز کردند که پس از خارج کردن این دختر و پدر و تعداد ۲۰ نفر از اهالی ساختمان و نجات آنها از مرگ حتمی، صالح امانی آتش‌نشان جوان تبریزی، به علت شدت دودزدگی و بالارفتن حرارت دچار سوختگی و آسیب‌دیدگی شدید شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری