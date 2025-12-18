به گزارش ایلنا از ستاد مدیریت بحران رودان، این مسدودی در حالی رخ داده که بارندگی‌های سیل‌آسا در روزهای اخیر، چندین رودخانه فصلی دیگر در شهرستان رودان از جمله ناصرآباد جغین، آبنما، زیارتعلی و ماشنگی را نیز به طغیان واداشته و برخی محورهای فرعی را تحت تاثیر قرار داده است.

مقامات محلی از رانندگان و ساکنان منطقه درخواست کرده‌اند برای تردد به سمت بخش‌های توکهور و هشت‌بندی، از مسیر جایگزین یعنی پل فلزی دهستان جغین جنوبی استفاده کنند.

همچنین تاکید شده است که شهروندان از توقف، تردد یا اتراق در حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها به شدت خودداری کنند و هشدارهای ایمنی را جدی بگیرند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.

بارش‌های اخیر در شرق هرمزگان، ضمن جاری شدن روان‌آب‌های گسترده، فرصت مناسبی برای آبگیری سدها و سفره‌های زیرزمینی فراهم کرده، اما همزمان چالش‌هایی برای زیرساخت‌های جاده‌ای ایجاد کرده است.

تیم‌های راهداری و امدادی در حال پایش مداوم وضعیت محورها هستند.

شهرستان رودان در ۹۰ کیلومتری شرق بندرعباس مرکز استان هرمزگان واقع شده است.

