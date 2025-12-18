وضعیت پایدار آنفولانزا در خوزستان/لزوم دریافت واکسن
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: رعایت بهداشت و دریافت واکسن آنفولانزا در پیشگیری از این بیماری اثرگذار است.
به گزارش ایلنا از خوزستان، فرهاد سلطانی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه خوزستان، بر اهمیت رعایت دستورالعملهای بهداشتی در مقابله با آنفولانزا تأکید کرد و افزود: شرایط این بیماری در استان پایدار است.
وی بر ضرورت واکسیناسیون آنفولانزا برای افراد سالمند و دارای بیماری زمینهای تاکید کرد و خاطر نشان کرد: واکسن پس از دو هفته از تزریق اثر خود را نشان میدهد و بهترین زمان برای تزریق آن نیمه اول سال و اواخر شهریور ماه است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور همچنین به مشکلات درمانی در استان اشاره کرد و از کمبود رزیدنتها و پرستاران در رشتههایی از جمله کودکان و اطفال و نیز فرسودگی برخی مراکز درمانی خبر داد و گفت: اقداماتی برای نوسازی ساختمانهای درمانی، از جمله ساخت بیمارستان جدید گلستان اهواز، در حال انجام است و با بهرهگیری از امکانات موجود، تلاش میشود تا این کمبودها برطرف شود.
دکتر سلطانی از پیگیری مطالبات کادر درمان و بهداشت استان خبر داد و اعلام کرد که برخی از این مطالبات در اختیارات دانشگاه نیست و برخی موضوعات توسط مسئولان دلنشگاه در حال پیگیری است.
رئیس بیمارستان ابوذر اهواز نیز در این برنامه گفت در حال حاضر دو فوقتخصص کودک، دو فوقتخصص ریه و متخصصان کودک در سه نوبت صبح، ظهر و شب حضور دارند و خدمات درمانی ارائه میشود.
دکتر امیر کمال حردانی از افزایش ظرفیت تختهای بستری، افزودن دو بخش جدید و افزایش تختهای ویژه به هشت تخت خبر داد و تأکید کرد که کمبود دارو در بیمارستان وجود ندارد و در صورت وجود کمبود، تنها در داروهای خاص است که در کل کشور نیز مشاهده میشود.
وی بیان کرد: همچنین، جداسازی بخش بیماران سرپایی و بستری و راهاندازی مکانی برای همراهان بیماران در بیمارستان ابوذر انجام شده است.