خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وضعیت پایدار آنفولانزا در خوزستان/لزوم دریافت واکسن

وضعیت پایدار آنفولانزا در خوزستان/لزوم دریافت واکسن
کد خبر : 1729472
لینک کوتاه کپی شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: رعایت بهداشت و دریافت واکسن آنفولانزا در پیشگیری از این بیماری اثرگذار است.

به گزارش ایلنا از خوزستان، فرهاد سلطانی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه خوزستان، بر اهمیت رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در مقابله با آنفولانزا تأکید کرد و افزود: شرایط این بیماری در استان پایدار است. 

وی بر ضرورت واکسیناسیون آنفولانزا برای افراد سالمند و دارای بیماری زمینه‌ای تاکید کرد و خاطر نشان کرد: واکسن پس از دو هفته از تزریق اثر خود را نشان می‌دهد و بهترین زمان برای تزریق آن نیمه اول سال و اواخر شهریور ماه است. 

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور همچنین به مشکلات درمانی در استان اشاره کرد و از کمبود رزیدنت‌ها و پرستاران در رشته‌هایی از جمله کودکان و اطفال و نیز فرسودگی برخی مراکز درمانی خبر داد و گفت: اقداماتی برای نوسازی ساختمان‌های درمانی، از جمله ساخت بیمارستان جدید گلستان اهواز، در حال انجام است و با بهره‌گیری از امکانات موجود، تلاش می‌شود تا این کمبود‌ها برطرف شود. 

دکتر سلطانی از پیگیری مطالبات کادر درمان و بهداشت استان خبر داد و اعلام کرد که برخی از این مطالبات در اختیارات دانشگاه نیست و برخی موضوعات توسط مسئولان دلنشگاه در حال پیگیری است. 

رئیس بیمارستان ابوذر اهواز نیز در این برنامه گفت در حال حاضر دو فوق‌تخصص کودک، دو فوق‌تخصص ریه و متخصصان کودک در سه نوبت صبح، ظهر و شب حضور دارند و خدمات درمانی ارائه می‌شود. 

دکتر امیر کمال حردانی از افزایش ظرفیت تخت‌های بستری، افزودن دو بخش جدید و افزایش تخت‌های ویژه به هشت تخت خبر داد و تأکید کرد که کمبود دارو در بیمارستان وجود ندارد و در صورت وجود کمبود، تنها در دارو‌های خاص است که در کل کشور نیز مشاهده می‌شود. 

وی بیان کرد: همچنین، جداسازی بخش بیماران سرپایی و بستری و راه‌اندازی مکانی برای همراهان بیماران در بیمارستان ابوذر انجام شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری