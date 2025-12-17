معضل زباله گیلان در اولویت دستور کار کارگروه ملی پسماند قرار گرفت

به گزارش ایلنا از رشت، جلسه کارگروه ملی مدیریت پسماند عصر امروز(چهارشنبه) با محوریت بررسی وضعیت مدیریت پسماند استان گیلان و با حضور جعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور، شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، هادی حق‌شناس استاندار گیلان و جمعی از مدیران عالی وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و دستگاه‌های مرتبط برگزار شد.

هادی حق‌شناس استاندار گیلان در این جلسه با تشریح وضعیت موجود مدیریت پسماند در استان، به مهم‌ترین چالش‌ها از جمله حجم بالای تولید زباله، محدودیت‌های زیست‌محیطی، لزوم تفکیک از مبدأ و تکمیل زیرساخت‌های پردازش و دفع اصولی اشاره کرد.

وی با تأکید بر ضرورت نگاه ملی به مسئله پسماند در استان‌های شمالی، راه‌حل‌ها و برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت استانداری گیلان را برای ساماندهی این حوزه تشریح کرد و افزود: مدیریت اصولی پسماند نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، حمایت دولت و مشارکت مردم است.

استاندار گیلان همچنین بر تسریع در اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام، استفاده از فناوری‌های نوین، تقویت نظارت‌ها و تأمین اعتبارات لازم برای حل ریشه‌ای مشکلات پسماند گیلان تأکید کرد.

در ادامه این نشست، مسئولان حاضر دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود را برای بهبود مدیریت پسماند استان ارائه کردند و مقرر شد تصمیمات لازم در چارچوب مصوبات کارگروه ملی، با جدیت دنبال شود

