مدیرکل بنیاد مسکن استان خبر داد:

مقاوم‌سازی بیش از 61 هزار واحد مسکونی روستایی در استان مرکزی

مدیرکل بنیاد مسکن استان مرکزی گفت: از مجموع 102 هزار و 359 واحد مسکونی روستایی در این استان، تاکنون 61 هزار و 382 واحد مقاوم‌سازی شده است. بر پایه سرشماری سال 1395، این استان دارای 1166 روستای دارای خانوار و 861 روستای بالای 20 خانوار است.

به گزارش ایلنا، علی عسکری به حجم تسهیلات در نظر گرفته شده برای استان مرکزی اشاره داشته و افزود: از محل اعتبارات سال 1403 تعداد 4000 فقره تسهیلات با سقف فردی 4 میلیارد ریال و کارمزد 5 درصد، برای این استان پیش‌بینی شده که از این میزان 3663 فقره تسهیلات ابلاغ شده است.

وی به تعداد موارد معرفی شده به بانک‌های عامل و تعداد قراردادهای منعقد شده در بانک‌ها اشاره کرده و ادامه داد: از مجموع فقره‌های تسهیلات ابلاغ شده، 2187 نفر معادل 60 درصد سهمیه به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند و 1173 نفر معادل 54 درصد به با بانک‌های عامل معرفی و قرارداد انعقاد کرده‌اند.

مدیرکل بنیاد مسکن استان مرکزی از عدم همکاری بعضی از بانک‌های عامل انتقاد کرده و در این خصوص اظهار داشت: عدم همکاری برخی بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات با ضمانت سفته زنجیره‌ای، کمبود نقدینگی و محدودیت منابع از مهم‌ترین چالش‌های این حوزه است.

عسکری به سایر تسهیلات در نظر گرفته شده اشاره داشته و تصریح کرد: مبلغ 35 میلیارد ریال کمک بلاعوض تأمین مسکن محرومین از محل منابع حساب 100 حضرت امام با سقف فردی 3 میلیون ریال برای پرداخت به 150 متقاضی واجد شرایط به منظور تکمیل واحدهای نیمه‌تمام احداث شده در نظر گرفته شده است.

وی به تسهیلات در نظر گرفته شده در راستای طرح ویژه مسکن روستایی اشاره کرده و در این رابطه بیان داشت: همچنین در سال جاری تسهیلات طرح ویژه مسکن روستایی با سقف فردی 3.5 و 4 میلیارد ریال به استان مرکزی ابلاغ شده که تاکنون 5 میلیارد ریال به 19 متقاضی پرداخت شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان مرکزی به موضوع بیمه‌نامه حوادث روستایی در این استان اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: تاکنون بیش از 35 هزار بیمه‌نامه حوادث روستایی در استان صادر شده است. همچنین در سال جاری نیز حدود 1450 بیمه‌نامه صادر و تحویل داده شده است.

