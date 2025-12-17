خبرگزاری کار ایران
هشدار نارنجی هواشناسی در فارس/ افت دما تا ۱۵ درجه و تهدید محصولات کشاورزی

اداره‌کل هواشناسی استان فارس با صدور هشدار هواشناسی کشاورزی سطح نارنجی از کاهش محسوس دما و ماندگاری هوای سرد در استان خبر داد.

به گزارش ایلنا، بر اساس این هشدار، سامانه کاهش دما از روز جمعه ۲۸ آذرماه آغاز شده و تا روز دوشنبه اول دی‌ماه ادامه خواهد داشت. در این مدت، کاهش دما به‌طور میانگین بین ۵ تا ۸ درجه و به‌صورت نقطه‌ای در مناطق سردسیر و کوهستانی تا ۱۵ درجه پیش‌بینی شده است.

منطقه اثر این سامانه، اغلب نقاط استان فارس به‌ویژه مناطق شمالی، مرکزی و شهرستان شیراز اعلام شده و پیامد اصلی آن، احتمال بروز خسارت به محصولات کشاورزی عنوان شده است.

اداره‌کل هواشناسی فارس در توصیه‌هایی به بهره‌برداران بخش کشاورزی تأکید کرده است: کشاورزان و باغداران نسبت به تأمین سوخت کافی، تنظیم دما در گلخانه‌ها، سالن‌های پرورشی و مرغداری‌ها اقدام کرده و تمهیدات لازم برای مقابله با تنش دمایی را به‌ویژه در ساعات شب و اوایل صبح در نظر بگیرند.

استفاده از پوشش مناسب برای نهال‌های جوان، خودداری از هرس درختان، عدم مبارزه شیمیایی در مناطق دارای دمای زیر صفر، تخلیه آب و جمع‌آوری سیستم‌های آبیاری تحت فشار در مناطق سردسیر، محلول‌پاشی با کودهای حاوی پتاسیم و اسیدآمینه پیش از بروز سرما و محافظت از کندوهای زنبورعسل از دیگر توصیه‌های مطرح‌شده در این هشدار است.

هواشناسی فارس از کشاورزان خواسته است با توجه به پیش‌بینی افت دما، اقدامات پیشگیرانه را در اسرع وقت انجام داده و اطلاعیه‌های بعدی را به‌صورت مستمر دنبال کنند.

ثبت نام آلپاری