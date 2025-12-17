بزرگداشت فرید مُر استاد برجسته زمینشناسی ایران در شیراز برگزار شد
آیین بزرگداشت استاد برجسته زمینشناسی ایران استاد فرید مُر، همزمان با ویژهبرنامه هفته پژوهش و فناوری، روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه، در تالار دکتر مشفق دانشکده علوم پایه دانشگاه شیراز برگزار شد.
به گزارش ایلنا، استاد برجسته زمینشناسی ایران در این مراسم با اشاره به سالها فعالیت علمی خود گفت: تمام عمرم را با عشق به علم زمینشناسی و دلبستگی به وطن در این مسیر سپری کردهام.
فرید مُر با بیان اینکه همواره تلاش داشته این علاقهمندی را به دیگران نیز منتقل کند، افزود: کوشش من بر این بوده است که نسلهای مختلف را به علم زمینشناسی علاقهمند کرده و پیوند آنها را با این حوزه تقویت کنم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز تأسف نسبت به وضعیت بهرهبرداری از ظرفیتهای طبیعی کشور اظهار کرد: با وجود برخورداری ایران از منابع و نعمات خدادادی فراوان، هنوز به جایگاهی که شایسته آن هستیم، دست نیافتهایم.
این استاد برجسته زمینشناسی تصریح کرد: احساس حسرت من از این بابت است که با وجود در اختیار داشتن این همه منابع، نتوانستهایم بهدرستی از آنها بهره ببریم و همین موضوع نوعی احساس کمکاری را برایم به همراه دارد. امیدوارم نسلهای آینده بتوانند این مسیر را آگاهانهتر و موفقتر ادامه دهند.
بزرگداشت استادان، بزرگداشت مسیر دانایی است
در ادامه این مراسم، بهرام همتینژاد، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز، متن پیام رئیس دانشگاه شیراز را قرائت کرد.
در پیام علیرضا افشاریفر، رئیس دانشگاه شیراز، آمده است: بزرگداشت استادان، بزرگداشت دانش نیست، بلکه بزرگداشت مسیر دانایی است.
در ادامه این پیام با اشاره به جایگاه علمی و دانشگاهی دکتر فرید مُر تأکید شده است: استادانی چون دکتر فرید مُر از چهرههایی هستند که نام آنان تنها همزمان با بخش علوم زمین دانشگاه شیراز نبوده، بلکه خود در شکلگیری و تثبیت آن نقشآفرینی کردهاند.
در این پیام همچنین آمده است: دههها آموزش، پژوهش، تربیت دانشجو و حضور مؤثر در نهادهای علمی کشور، از ایشان الگویی ساخته که در آن علم، تعهد دانشگاهی و مسئولیت اجتماعی درهمتنیده است.
رئیس دانشگاه شیراز در ادامه نقش ماندگار این استاد برجسته را در توسعه آموزش علوم زمین، پیشبرد پژوهشهای بنیادی و کاربردی و پرورش نسلهای متعدد از متخصصان این حوزه، سرمایهای ارزشمند برای دانشگاه شیراز دانسته و تصریح کرده است: این آیین صرفاً قدردانی از گذشته نیست، بلکه تأکیدی بر معیاری است که آینده دانشگاه باید بر اساس آن سنجیده شود.
در پایان این پیام، با قدردانی از یک عمر تلاش علمی صادقانه و اثرگذار، برای دکتر فرید مُر سلامتی و استمرار حضور الهامبخش در فضای علمی کشور آرزو شده است.
اهمیت الگوسازی از چهرههای تأثیرگذار در مسیر دانایی
رئیس بنیاد ملی نخبگان نیز در این مراسم تأکید کرد: برگزاری چنین آیینهایی در حقیقت نمادی از احترام جامعه دانشگاهی به ارزش دانایی، پژوهش و تربیت نسلهای علمی آینده است.
حبیب شریف،افزود: در این چارچوب، دانشگاه شیراز با برپایی این مراسم کوشید تا ضمن پاسداشت نیمقرن تلاش علمی و آموزشی این استاد برجسته، بر اهمیت الگوسازی از چهرههای تأثیرگذار در مسیر دانایی تأکید کند. گرامیداشت دکتر مُر فرصتی فراهم کرد تا همکاران، شاگردان و علاقهمندان علوم زمین، ضمن تجلیل از خدمات علمی ایشان، نقش بیبدیل او را در رشد و اعتلای آموزش عالی کشور یادآور شوند.
رئیس انجمن خیران نخبهپرور تأکید کرد: این آیین نهتنها یادآور قدرشناسی از یک عمر تلاش علمی و انسانی استادان فرهیخته است، بلکه نشانهای از تعهد دانشگاه شیراز به استمرار فرهنگ تکریم مفاخر و الگوهای علمی کشور است؛ فرهنگی که همواره مسیر پیشرفت علم و اخلاق را در جامعه روشن نگاه داشته است.
وی در پایان از رونمایی جایزه آوید در این مراسم خبرداد و گفت: این جایزه ویژه دانشجویان کارشناسی دانشگاههای استان فارس است که بههمت جمعی از دانشآموختگان دانشگاه شیراز و حمایت مجمع خیران نخبهپرور فارس و دانشگاه شیراز با هدف ارتقای رشد علمی دانشجویان بهویژه دانشجویان رشتههای علوم پایه از طریق مشارکت در پژوهش علمی، مرور پژوهشها و ارائه نتایج طراحی شده است.
در بخش دیگری از مراسم بهنام کشاورزی، رئیس شاخه علوم زمین فرهنگستان علوم، به بیان برخی از فضایل علمی و اخلاقی دکتر مر پرداخت و پیام دکتر موسوی موحدی، رئیس گروه علوم پایه فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران را قرائت کرد.
سپس عزتالله رئیسی، استاد پیشکسوت دانشگاه شیراز و پدر علم هیدروژئولوژی ایران، از جایگاه علمی و اخلاقی دکتر مُر سخن گفت و تأکید کرد: منش علمی او با صداقت، فروتنی و دقت پژوهشی گره خورده است و او حق بسیاری به گردن این کشور دارد.
قربانی، رئیس انجمن زمینشناسی ایران نیز با حضور در این مراسم از مقام استاد مر، بهعنوان بنیانگذار و رئیس انجمن زمینشناسی ایران تقدیر کرد و او را «پدر انجمن زمینشناسی» دانست.
وی ضمن قدردانی صمیمانه از مقام علمی و مدیریتی دکتر مُر، بر نقش بیبدیل او در ساختار علمی کشور تأکید و به نقش محوری و تأثیرگذار دکتر مُر در تأسیس و بنیانگذاری بسیاری از رشتهگرایشهای تخصصی زمینشناسی در ایران اشاره کرد و این اقدامات زیرساختی را عاملی تعیینکننده در پیشبرد و توسعه علم زمینشناسی در سطح ملی دانست.
سروش مدبری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و از شاگردان مُر، نیز به تأثیر عمیق استاد خود در انتقال روش علمی و تربیت پژوهشگر اخلاقمدار اشاره کرد.
در ادامه زراسوندی، رئیس پارک علم و فناوری شهرداری تهران و از شاگردان استاد نیز، طی سخنانی به جنبههای گوناگون شخصیت علمی و انسانی این استاد فرهیخته پرداخت و نقش او را در گسترش پژوهشهای زمینشناسی کشور بیبدیل دانستند.
همچنین، حبیب فیروزآبادی، استاد پیشکسوت دانشگاه شیراز، در سخنان خود با بیان خاطراتی از دکتر مُر و یادکردی از جایگاه ممتاز او در میان دانشمندان و استادان کشور، به جنبههای تأثیرگذاری علمی و انسانی این استاد فرهیخته پرداخت و بر ضرورت برگزاری چنین برنامههایی برای قدرشناسی از پیشکسوتان و مفاخر علمی تأکید کرد.
در پایان این مراسم، با سخنرانی احمد شیخی، معاون پژوهشی دانشکده علوم پایه، از تابلوی مفاخر دانشکده علوم پایه دانشگاه شیراز با حضور حاضران رونمایی شد.
همچنین از پژوهشگران برتر دانشکده علوم پایه، برگزیدگان جشنوارههای ملی و بینالمللی و دانشجویان منتخب جشنواره حرکت تقدیر شد.