۵۷۵۶ متر مربع از اراضی ملی در حاشیه منطقه حفاظت شده شیدا چهارمحال و بختیاری رفع تصرف شد

به گزارش ایلنا، بهمن رئیسی اظهار داشت: ۵۷۵۶ متر مربع از اراضی ملی منطقه حفاظت شده شیدا در شهرستان بن تغییر کاربری شده بود که با پیگیری اداره حفاظت محیط زیست شهرستان و دستور مقام قضایی، رفع تصرف و به وضعیت سابق بازگردانده شد.

وی تصریح کرد: اراضی ملی جزو انفال و حقوق عامه مردم و برخورد با متجاوزان از اولویت های حفاظت محیط زیست استان است و با تلاش و کنترل شبانه روزی یگان حفاظت محیط زیست از عرصه های طبیعی چهارمحال و بختیاری به شدت حفاظت و حراست می‌شود.

رئیسی با اشاره به اهمیت تعامل و مشارکت عمومی در امر حفاظت از عرصه‌های ملی ادامه داد: از همه مردم به ‌ویژه ساکنان محلی در اطراف مناطق حفاظت شده تقاضا می‌شود که به ‌منظور جلوگیری از تصرف و تخریب غیرقانونی اراضی ملی و حفظ این میراث گران‌بها، که طبق اصل۵۰ قانون اساسی وظیفه و رسالتی عمومی و همگانی است، مأموران یگان حفاظت محیط زیست را یاری نمایند.

