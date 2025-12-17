خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۵۷۵۶ متر مربع از اراضی ملی در حاشیه منطقه حفاظت شده شیدا چهارمحال و بختیاری رفع تصرف شد

۵۷۵۶ متر مربع از اراضی ملی در حاشیه منطقه حفاظت شده شیدا چهارمحال و بختیاری رفع تصرف شد
کد خبر : 1729213
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بن از رفع تصرف ۵۷۵۶ مترمربع از اراضی ملی در منطقه حفاظت شده شیدا در شهرستان بن خبر داد.

به گزارش ایلنا، بهمن رئیسی اظهار داشت: ۵۷۵۶ متر مربع از اراضی ملی منطقه حفاظت شده شیدا در شهرستان بن تغییر کاربری شده بود که با پیگیری  اداره حفاظت محیط زیست شهرستان و دستور مقام قضایی، رفع تصرف و به وضعیت سابق بازگردانده شد.

وی تصریح کرد: اراضی ملی جزو انفال و حقوق عامه مردم  و برخورد با متجاوزان از اولویت های حفاظت محیط زیست استان است و با تلاش و کنترل شبانه روزی یگان حفاظت محیط زیست از عرصه های طبیعی چهارمحال و بختیاری به شدت حفاظت و حراست می‌شود.

رئیسی با اشاره به اهمیت تعامل و مشارکت عمومی در امر حفاظت از عرصه‌های ملی ادامه داد: از همه مردم به ‌ویژه ساکنان محلی در اطراف مناطق حفاظت شده تقاضا می‌شود که به ‌منظور جلوگیری از تصرف و تخریب غیرقانونی اراضی ملی و حفظ این میراث گران‌بها، که طبق اصل۵۰ قانون اساسی وظیفه و رسالتی عمومی و همگانی است، مأموران یگان حفاظت محیط زیست را یاری نمایند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری