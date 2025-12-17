۵۷۵۶ متر مربع از اراضی ملی در حاشیه منطقه حفاظت شده شیدا چهارمحال و بختیاری رفع تصرف شد
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بن از رفع تصرف ۵۷۵۶ مترمربع از اراضی ملی در منطقه حفاظت شده شیدا در شهرستان بن خبر داد.
به گزارش ایلنا، بهمن رئیسی اظهار داشت: ۵۷۵۶ متر مربع از اراضی ملی منطقه حفاظت شده شیدا در شهرستان بن تغییر کاربری شده بود که با پیگیری اداره حفاظت محیط زیست شهرستان و دستور مقام قضایی، رفع تصرف و به وضعیت سابق بازگردانده شد.
وی تصریح کرد: اراضی ملی جزو انفال و حقوق عامه مردم و برخورد با متجاوزان از اولویت های حفاظت محیط زیست استان است و با تلاش و کنترل شبانه روزی یگان حفاظت محیط زیست از عرصه های طبیعی چهارمحال و بختیاری به شدت حفاظت و حراست میشود.
رئیسی با اشاره به اهمیت تعامل و مشارکت عمومی در امر حفاظت از عرصههای ملی ادامه داد: از همه مردم به ویژه ساکنان محلی در اطراف مناطق حفاظت شده تقاضا میشود که به منظور جلوگیری از تصرف و تخریب غیرقانونی اراضی ملی و حفظ این میراث گرانبها، که طبق اصل۵۰ قانون اساسی وظیفه و رسالتی عمومی و همگانی است، مأموران یگان حفاظت محیط زیست را یاری نمایند.