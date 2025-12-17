معاون سازمان غذا و دارو:
تدوین پروتکل اولیه برای تولید و واردات محصولات آرایشی و بهداشتی
معاون اجرایی سازمان غذا و دارو از نهایی شدن پروتکل اولیهای در این زمینه خبر داد و گفت: تلاش میکنیم تا اطمینان حاصل شود همه محصولات به ویژه کالاهای بهداشتی و آرایشی مطابق با ضوابط مصوب تولید یا وارد شوند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، رؤیا مرجانیان عصر امروز در نشست با فعالان صنایع آرایشی-بهداشتی استان قزوین بر لزوم رعایت ضوابط و مقررات ملی در تولید و واردات این کالاها تأکید کرد.
وی با اشاره به چالشهای موجود در مورد برخی محصولات بازار اضافه کرد: ممکن است برخی کالاها از مبادی غیرقانونی وارد شده یا توسط مسافران آورده شوند که در این موارد، تصمیمات جدی در حال بررسی است.
معاون سازمان غذا و دارو ادامه داد: محصولاتی که برای مصرف عمومی استفاده میشوند، باید حتماً با استانداردهای آزمایشگاهی مطابقت داشته باشند و هر نوع قصور در رعایت مقررات هرچند کوچک باید مورد بررسی قرار گیرد.
