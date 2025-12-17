خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون سازمان غذا و دارو:

تدوین پروتکل اولیه برای تولید و واردات محصولات آرایشی و بهداشتی

تدوین پروتکل اولیه برای تولید و واردات محصولات آرایشی و بهداشتی
کد خبر : 1729177
لینک کوتاه کپی شد.

معاون اجرایی سازمان غذا و دارو از نهایی‌ شدن پروتکل اولیه‌ای در این زمینه خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم تا اطمینان حاصل شود همه محصولات به ویژه کالاهای بهداشتی و آرایشی مطابق با ضوابط مصوب تولید یا وارد شوند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، رؤیا مرجانیان عصر امروز در نشست با فعالان صنایع آرایشی-بهداشتی استان قزوین بر لزوم رعایت ضوابط و مقررات ملی در تولید و واردات این کالاها تأکید کرد.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در مورد برخی محصولات بازار اضافه کرد: ممکن است برخی کالاها از مبادی غیرقانونی وارد شده یا توسط مسافران آورده شوند که در این موارد، تصمیمات جدی در حال بررسی است.

معاون سازمان غذا و دارو ادامه داد: محصولاتی که برای مصرف عمومی استفاده می‌شوند، باید حتماً با استانداردهای آزمایشگاهی مطابقت داشته باشند و هر نوع قصور در رعایت مقررات هرچند کوچک باید مورد بررسی قرار گیرد.

مرجانیان همچنین از نهایی‌ شدن پروتکل اولیه‌ای در این زمینه خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم تا اطمینان حاصل شود همه محصولات به ویژه کالاهای بهداشتی و آرایشی مطابق با ضوابط مصوب تولید یا وارد شوند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری