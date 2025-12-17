خبرگزاری کار ایران
استاندار فارس خبرداد؛

تعیین تکلیف نهایی احداث آرامستان صدرا تا کمتر از یک ماه آینده

تعیین تکلیف نهایی احداث آرامستان صدرا تا کمتر از یک ماه آینده
کد خبر : 1729160
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار فارس احداث آرامستان را مطالبه جدی شهروندان صدرا دانست و از تعیین تکلیف نهایی آن در جلسه آینده شورای برنامه‌ریزی استان خبر داد.

به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در جلسه‌ای که با حضور ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، مدیران استانی و شهری برگزار شد، طولانی شدن روند انجام این مطالبه مردمی را غیرقابل قبول دانست و بر تعیین تکلیف نهایی آن در کمتر از یک ماه آینده تأکید کرد.

 امیری در این جلسه با اشاره به جمعیت قریب به ۲۵۰ هزار نفری شهر صدرا و روند رو به رشد آن گفت کرد: با توجه به افزایش چندین برابری جمعیت این شهر در آینده، تأمین زیرساخت‌های حیاتی از جمله آرامستان ضرورتی انکارناپذیر است و تعلل در این زمینه جایز نیست.

وی با بیان این‌که موضوع آرامستان صدرا از نخستین روزهای مسئولیتش در استان مورد توجه وی قرار گرفته است، افزود: این مسئله نه یک نیاز اجتماعی مهم است و باید با نگاه کارشناسی و توجه به نظرات دستگاه‌های تخصصی با سرعت به مرحله اجرا برسد.

استاندار فارس همچنین با اشاره به مشکلات زیرساختی شهر صدرا و قدردانی از پیگیری‌های دکتر عزیزی خاطرنشان کرد: صدرا شهری است که طراحی اولیه آن برای ظرفیت فعلی جمعیت نبوده و امروز با چالش‌های جدی مواجه است که باید برای آنها تمهیداتی اندیشیده شود.

امیری با تأکید بر ضرورت شتاب‌بخشی به روند اجرایی، خطاب به مدیران دستگاه‌ها اظهار داشت: مدیریت در شرایط کنونی مستلزم توانمندی در حل مسائل و اتخاذ تصمیمات قاطع است. نباید اجازه داد نارضایتی در مردم  ایجاد شود و از این رو، موضوع احداث آرامستان صدرا باید در اولویت فوری قرار گیرد و و پس از طرح در کارگروه امور زیربنایی استان، در اولین جلسه شورای برنامه‌ریزی تعیین تکلیف و نهایی شود.

استاندار فارس تأکید کرد: مدیران باید با ریسک‌پذیری و شجاعت در چارچوب قانون تصمیم‌گیری کنند تا مسیر توسعه و حل مسائل استان با انسجام و اقتدار پیش رود.

امیری با تأکید بر اینکه مشکلات شهر صدرا نباید به آینده موکول شود، خاطرنشان کرد: شرایط امروز جامعه  ایجاب می‌کند که حتی کوچک‌ترین مسائل نیز با جدیت و سرعت پیگیری شود، زیرا بی‌توجهی به آن‌ها می‌تواند زمینه‌ساز نارضایتی می‌شود، بنابراین آرامستان صدرا به عنوان یکی از اولویت‌های فوری باید بی‌درنگ در دستور کار قرار گیرد و بدون تأخیر به سرانجام برسد.

