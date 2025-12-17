خبرگزاری کار ایران
کلاه‌برداری 3 دختر نوجوان با رسید ساز جعلی در بهشهر

فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر از دستگیری 3 دختر نوجوان خبر داد که با رسید ساز جعلی از چند واحد صنفی در آن شهرستان کلاه‌برداری کرده بودند.

به گزارش ایلنا، سرهنگ علی‌اکبر قلی پور اظهار داشت: در پی تماس تلفنی یکی از شهروندان مبنی بر کلاه‌برداری از یک واحد صنفی با رسید ساز جعلی بلافاصله مأموران کلانتری 11 این فرماندهی به محل موردنظر اعزام شدند.

وی افزود: با انجام تحقیقات پلیسی، مشخص شد متهمان که 2 دختر نوجوان و زیر سن قانونی بوده با مراجعه به واحد صنفی اقدام به خرید می‌کنند و با همدستی فرد دیگر که در محل حضور نداشته برایشان رسید جعلی صادر و آنان با ارائه به فروشنده، کالای خود را دریافت می‌کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر با اشاره به اینکه با انجام تحقیقات پلیسی متهمان شناسایی و دستگیر شدند از اعتراف به 3 فقره کلاه‌برداری متهمان خبر داد و تصریح کرد: پرونده متهمان جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ قلی پور در پایان از کسبه و بازاریان خواست در خریدوفروش و پرداخت وجه از سوی مشتریان مراقب این دست کلاه‌برداری‌ها باشند تا مورد سوءاستفاده و سرقت قرار نگیرند.

