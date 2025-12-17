لزوم برنامه ریزی برای اقدامات مراقبتی مقابله با پشه آئِدِس

به گزارش ایلنا از رشت، سید مهدی سلیمانی در سی و ششمین نشست کمیته داخلی مقابله با پشه آئدس با تأکید بر بهسازی محیط‌ها و کانون‌های زیست پشه آئدس افزود: اگرچه در فصل سرد سال هستیم، اما باید از همین حالا برای مقابله با این گونه مهاجم در بهار و تابستان سال آینده برنامه ریزی و اقدام موثر انجام داد.

وی با بیان اینکه علاوه بر دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دیگر نهاد‌های مرتبط باید هم باید نسبت به برنامه ریزی و اجرای برنامه‌های مقابله و کنترل جمعیت پشه آئدس در استان اقدام کنند گفت: از همین حالا باید آمادگی‌های لازم برای مقابله با این حشره و احتمال بروز بیماری‌های منتقله از این گونه مهاجم در سال آینده را ایجاد کنیم.

شهیاد آذری حمیدیان حشره‌شناس هم در این نشست بر آموزش و آگاهی‌بخشی در این زمینه تاکید کرد و گفت: فصل سرد سال بهترین زمان برای آموزش و آگاهی‌بخشی به مردم درباره‌ی خطرات بیماری‌های منتقله از پشه آئدس است و با مشارکت مردم در بهسازی محیط می‌توان بستر فعالیت این گونه مهاجم را بسیار محدود کرد.

زهرا قاسم پور رئیس گروه پیشگیری ومقابله با بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم پزشکی گیلان، گزارشی از وضعیت بروز تب دنگی در کشور ارائه کرد و گزارشی از وضعیت اجرای برنامه مراقبت خانه به خانه در شهرستان‌های آستارا، انزلی، رشت و رودسر ارائه کرد.

