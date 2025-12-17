خبرگزاری کار ایران
قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۴

قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز نوسانی بوده و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۳ میلیون و ۷۲۵ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد.

به گزارش ایلنا از رشت،قیمت طلا، سکه و ارز امروز چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۴ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۴۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۳۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

نیم سکه ۷۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

ربع سکه ۴۴ میلیون تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۳ میلیون و ۷۲۵ هزار تومان و هر دلار ۱۳۱ هزار تومان و هر یورو ۱۵۳ هزار و ۶۰۰ تومان در بازار در حال معامله می‌باشد.

 

