آتش سوزی در بخشی از کارخانه سیمان دورود
رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری دورود گفت: آتش سوزی در بخشی از کارخانه سیمان دورود منجر به شعله ور شدن بیش از ۱۶۰ هزار لیتر مازوت شده است.
به گزارش ایلنا، آیت جمالی روز چهارشنبه اظهار کرد: این حادثه مربوط به آتش گرفتن یکی از مخازن نگهداری مازوت بوده که حجم مازوت موجود در آن ۱۶۸ هزار لیتر برآورد شده است.
وی افزود: مخزن نگهداری مازوت دچار آتش سوزی شده است و هم اکنون حدود ۳۰ نیروی آتش نشانی در محل حاضر و در حال اطفای حریق هستند.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری دورود با اشاره به آغاز این آتش سوزی قبل از ظهر امروز تصریح کرد: علت این حادثه هنوز مشخص نیست اما تاکنون خسارت جانی در این حریق گزارش نشده است.
جمالی گفت: پیش بینی میشود آتش تا ۲ ساعت آینده به طور کامل اطفا شود.