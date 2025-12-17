معاون امور زیربنایی شهردار همدان:
۱۳ تقاطع مهم شهرهمدان بهصورت هوشمند تجهیز شدهاند
معاون امور زیربنایی شهردار همدان از هوشمندسازی تقاطعهای شهری خبر داد و گفت: تاکنون ۱۳ تقاطع مهم شهر بهصورت هوشمند تجهیز شدهاند؛ ضمن اینکه دو تقاطع دیگر با بهرهگیری از هوش مصنوعی در حال نهایی شدن است.
به گزارش ایلنا از همدان؛ وحید علیضمیر پیش از ظهر امروز در مراسم گرامیداشت روز حملونقل شهرداری در سالن اجتماعات مجتمع فرهنگیهنری عینالقضات با تبریک روز حملونقل و قدردانی از فعالان این حوزه، اظهار کرد: در ابتدای این دوره مدیریت شهری، با تأکید شهردار و شورای اسلامی شهر، ساماندهی ترافیک و بهبود حملونقل شهری بهعنوان یک راهبرد اساسی مورد توجه قرار گرفت.
وی با اشاره به نتایج این سیاستگذاری افزود: خوشبختانه سال گذشته و ۹ ماهه امسال شاهد کاهش قابلتوجه تصادفات فوتی، جرحی و خسارتی در سطح شهر بودهایم که این دستاورد با همکاری دستگاههای اجرایی و بهویژه پلیس راهور محقق شده است.
معاون شهردار همدان ادامه داد: طبق گزارش پلیس راهور، همدان در سال گذشته بهعنوان سومین شهر کشور در کاهش تصادفات فوتی شناخته شد که افتخاری مهم برای مدیریت شهری محسوب میشود و امیدواریم این روند با قدرت ادامه یابد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه هوشمندسازی ترافیک گفت: در دو سال گذشته، ۲۱ سامانه ثبت تخلف سرعت در نقاط حادثهخیز و مستعد سرعت غیرمجاز نصب شده که بهصورت مستمر و بدون وقفه در حال فعالیت هستند و نقش مهمی در کاهش تخلفات داشتهاند.
علیضمیر افزود: همچنین در طرحهای ترافیکی شهر، ۶ دوربین در رینگ مرکزی و هشت دوربین در محدوده زوج و فرد نصب شده و کنترل ورود به این محدودهها بهصورت کاملاً مکانیزه انجام میشود.
وی با اشاره به توسعه سامانههای پایش تصویری تصریح کرد: در ابتدای این دوره، تعداد دوربینهای پایش تصویری شهر ۴۰ دستگاه بود، اما امروز این تعداد به ۱۲۰ دوربین افزایش یافته که نقش مؤثری در مدیریت متمرکز ترافیک از طریق مرکز کنترل ترافیک ایفا میکند.
وی یکی دیگر از اقدامات شاخص این دوره را اجرای مدیریت مکانیزه پارک حاشیهای دانست و افزود: این طرح با هدف برقراری عدالت اجتماعی، کاهش پارک دوبل و روانسازی ترافیک اجرا شده و با استفاده از خودروهای هوشمند ثبت پلاک، نظارت بر توقفهای غیرمجاز انجام میشود.
ضمیر با بیان اینکه این پروژه با همکاری بخش خصوصی اجرا شده است، تأکید کرد: همدان جزو شهرهای پیشرو کشور در اجرای مدیریت مکانیزه پارک حاشیهای است و اجرای این طرح از ابتدای ماه جاری با اطلاعرسانی مناسب آغاز شده است.
وی در ادامه به پروژههای عمرانی مؤثر بر ترافیک اشاره کرد و گفت: اصلاح ورودیهای شهر، تعریض معابر در بلوار بهشت و بلوار سردار همدانی، ساماندهی سهراهی فرهنگیان و اجرای پروژههای اتصال معابر از جمله اقدامات مهمی بوده که نقش بسزایی در روانسازی ترافیک شهری داشته است.
معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهردار همدان خاطرنشان کرد: مجموعه اقدامات انجامشده در حوزه ترافیک و حملونقل، همدان را در مسیر تبدیلشدن به شهری ایمنتر، هوشمندتر و روانتر قرار داده و این روند با قدرت ادامه خواهد یافت.
وی با اشاره به تجربه قطعی برق در تابستان امسال اظهار کرد: قطعی برق و از مدار خارج شدن برق اضطراری چراغهای راهنمایی، بهخوبی نشان داد که مدیریت ترافیک چه تأثیر مستقیمی بر روانی شهر دارد؛ با اجرای طرحهای اضطراری و افزایش خطکشی معابر، توانستیم شرایط را کنترل کنیم.
معاون شهردار از راهاندازی سامانه هوشمند مدیریت ناوگان خبر داد و گفت: در حال حاضر بیش از ۱۳۰ دستگاه اتوبوس به سامانه GPS مجهز شدهاند و سامانه «اتوبوسیاب» در مرحله نهایی تست قرار دارد.