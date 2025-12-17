جسد نوجوان 14 ساله در باغ های نهاوند کشف شد

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ «محرم خوش‌روش» روز چهارشنبه در تشریح این خبر گفت: در پی اعلام مفقودی نوجوان ۱۴ ساله نهاوندی به پاسگاه انتظامی بخش گیان توسط خانواده وی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: در ادامه تیم ویژه پلیس تشکیل و به همراه گروه های جستجوی مردمی و مشارکت عوامل بسیج و هلال احمر پس از چهار روز جستجو در نهایت جسد این نوجوان در باغ های گیان کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند بیان کرد: تحقیقات تکمیلی پلیس برای مشخص شدن ابعاد موضوع در حال پیگیری و انجام است.

انتهای پیام/