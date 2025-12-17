جسد نوجوان 14 ساله در باغ های نهاوند کشف شد
فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند از کشف جسد نوجوان ۱۴ ساله مفقود شده پس از چهار روز جستجو در باغ های بخش گیان این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ «محرم خوشروش» روز چهارشنبه در تشریح این خبر گفت: در پی اعلام مفقودی نوجوان ۱۴ ساله نهاوندی به پاسگاه انتظامی بخش گیان توسط خانواده وی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی افزود: در ادامه تیم ویژه پلیس تشکیل و به همراه گروه های جستجوی مردمی و مشارکت عوامل بسیج و هلال احمر پس از چهار روز جستجو در نهایت جسد این نوجوان در باغ های گیان کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند بیان کرد: تحقیقات تکمیلی پلیس برای مشخص شدن ابعاد موضوع در حال پیگیری و انجام است.