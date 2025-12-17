استاندار همدان:
ایستگاه راهآهن فامنین با ۵۱ درصد پیشرفت فیزیکی در حال ساخت است
استاندار همدان با بیان اینکه ساختمان ایستگاه راهآهن فامنین با ۵۱ درصد پیشرفت فیزیکی در حال ساخت است، خواستار رفع موانع احتمالی برای تسریع در بهرهبرداری از این پروژه شد.
به گزارش ایلنا از همدان، حمید ملانوریشمسی، روز چهارشنبه با هدف ارزیابی آخرین وضعیت پروژههای کلیدی توسعه حمل و نقل شهرستان فامنین، از روند پیشرفت فیزیکی ایستگاه راهآهن و پایانه ترانزیت و ترانشیپمنت این شهرستان بازدید کرد:
وی اظهار کرد: پایانه ترانزیتی ۸۰ درصد پیشرفت داشته و در مراحل نهایی تکمیل قرار دارد.
استاندار همدان بر اهمیت تکمیل به موقع این زیرساختها برای تقویت نقش فامنین در شبکه ریلی و ترانزیتی کشور تأکید کرد و خواستار رفع موانع احتمالی جهت تسریع در بهرهبرداری از این پروژهها شد.
بر اساس گزارشهای دریافتی در محل، پروژه ساختمان ایستگاه راهآهن فامنین در قالب قراردادی به ارزش یک هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال منعقد شده، از سال ۱۴۰۴ آغاز شده است.
همچنین، پروژه حیاتی پایانه ترانزیت فامنین که یکی از محورهای اصلی در توسعه کریدورهای حمل و نقل منطقه محسوب میشود، با پیشرفت چشمگیر ۸۰ درصد در دست تکمیل قرار دارد که این پایانه با اعتبار ۶۰۰ میلیارد ریال در حال ساخت است.
در این بازدید میدانی که با حضور عباس صوفی، نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی، سید مجتبی حسینی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، و فرماندار فامنین صورت گرفت، گزارش جامعی از وضعیت اجرایی پروژهها ارائه شد.