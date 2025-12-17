خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استاندار همدان:

ایستگاه راه‌آهن فامنین با ۵۱ درصد پیشرفت فیزیکی در حال ساخت است

ایستگاه راه‌آهن فامنین با ۵۱ درصد پیشرفت فیزیکی در حال ساخت است
کد خبر : 1729090
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار همدان با بیان اینکه ساختمان ایستگاه راه‌آهن فامنین با ۵۱ درصد پیشرفت فیزیکی در حال ساخت است، خواستار رفع موانع احتمالی برای تسریع در بهره‌برداری از این پروژه‌ شد.

به گزارش ایلنا از همدان، حمید ملانوری‌شمسی، روز چهارشنبه با هدف ارزیابی آخرین وضعیت پروژه‌های کلیدی توسعه حمل و نقل شهرستان فامنین، از روند پیشرفت فیزیکی ایستگاه راه‌آهن و پایانه ترانزیت و ترانشیپمنت این شهرستان بازدید کرد:

وی اظهار کرد: پایانه ترانزیتی ۸۰ درصد پیشرفت داشته و در مراحل نهایی تکمیل قرار دارد.

استاندار همدان بر اهمیت تکمیل به موقع این زیرساخت‌ها برای تقویت نقش فامنین در شبکه ریلی و ترانزیتی کشور تأکید کرد و خواستار رفع موانع احتمالی جهت تسریع در بهره‌برداری از این پروژه‌ها شد.

بر اساس گزارش‌های دریافتی در محل، پروژه ساختمان ایستگاه راه‌آهن فامنین در قالب قراردادی به ارزش یک هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال منعقد شده، از سال ۱۴۰۴ آغاز شده است.

همچنین، پروژه حیاتی پایانه ترانزیت فامنین که یکی از محورهای اصلی در توسعه کریدورهای حمل و نقل منطقه محسوب می‌شود، با پیشرفت چشمگیر ۸۰ درصد در دست تکمیل قرار دارد که این پایانه با اعتبار ۶۰۰ میلیارد ریال در حال ساخت است.

در این بازدید میدانی که با حضور عباس صوفی، نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی، سید مجتبی حسینی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، و فرماندار فامنین صورت گرفت، گزارش جامعی از وضعیت اجرایی پروژه‌ها ارائه شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری