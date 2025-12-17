خبرگزاری کار ایران
آماده‌باش کامل تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال احمر خوزستان در پی هشدارهای هواشناسی

آماده‌باش کامل تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال احمر خوزستان در پی هشدارهای هواشناسی
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان خوزستان از آماده‌باش کامل تیم های عملیاتی این جمعیت در پی صدور هشدارهای سازمان هواشناسی برای استان خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان و به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان؛ مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان با اشاره به پیش‌بینی ورود سامانه بارشی به خوزستان، اظهار داشت: بر اساس پیش‌بینی‌ها، استان خوزستان در روزهای آینده شاهد بارش باران، وزش باد شدید و  احتمال برف وکولاک در ارتفاعات خواهد بود.

دکتر حسن عبودی مزرعی افزود: تمامی تیم‌های عملیاتی، پایگاه‌ها و شعب جمعیت هلال احمر استان در آماده‌باش کامل قرار گرفته‌اند و با آماده به کار شدن تجهیزات لجستیکی ،تمهیدات لازم برای امدادرسانی سریع و مؤثر به شهروندان اندیشیده شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان از مردم، رانندگان و مسافران خواست نکات ایمنی را رعایت کرده، از تردد غیرضروری در مسیرهای برف‌گیر و مسیل‌ها خودداری کنند، در مناطق برفی از زنجیرچرخ استفاده کرده و عشایر و ساکنان روستایی نیز تا پایان هشدارها از حاشیه رودخانه‌ها فاصله گرفته و از توقف و اسکان در مناطق پرخطر خودداری کنند.

وی در پایان تأکید کرد: شماره گویای ۱۱۲ هلال احمر به‌صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی و ارائه خدمات امدادی به شهروندان است.

