خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
انحراف اتوبوس در رفسنجان؛ ۱۵ نفر مصدوم شدند

انحراف اتوبوس در رفسنجان؛ ۱۵ نفر مصدوم شدند
سرپرست مرکز اورژانس شهرستان رفسنجان گفت: انحراف از مسیر اتوبوس در جاده کرمان به رفسنجان صبح امروز ۱۵ مجروح برجا گذاشت.

به گزارش ایلنا، سید محسن مرتضوی روز چهارشنبه   با بیان اینکه حادثه انحراف از مسیر اتوبوس در محور کرمان به رفسنجان ساعت ۴:۴۴ دقیقه صبح امروز به مرکز اورژانس اعلام شده است گفت: در این حادثه 10 مصدوم در محل حادثه به صورت سرپایی مورد درمان قرار گرفتند.

وی اظهار داشت: این حادثه را محور کرمان به رفسنجان روبروی کارخانه الماس کویر رخ داده است تصریح کرد: پنج نفر از مصدومان حادثه نیز با اعزام پنج کد آمبولانس به بیمارستان منتقل شده اند.

سرپرست مرکز اورژانس شهرستان رفسنجان تاکید کرد: حال عمومی مصدومان وخیم نیست و در بیمارستان اقدامات درمانی را فرا می گیرند.

 

