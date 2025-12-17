انحراف اتوبوس در رفسنجان؛ ۱۵ نفر مصدوم شدند

به گزارش ایلنا، سید محسن مرتضوی روز چهارشنبه با بیان اینکه حادثه انحراف از مسیر اتوبوس در محور کرمان به رفسنجان ساعت ۴:۴۴ دقیقه صبح امروز به مرکز اورژانس اعلام شده است گفت: در این حادثه 10 مصدوم در محل حادثه به صورت سرپایی مورد درمان قرار گرفتند.

وی اظهار داشت: این حادثه را محور کرمان به رفسنجان روبروی کارخانه الماس کویر رخ داده است تصریح کرد: پنج نفر از مصدومان حادثه نیز با اعزام پنج کد آمبولانس به بیمارستان منتقل شده اند.

سرپرست مرکز اورژانس شهرستان رفسنجان تاکید کرد: حال عمومی مصدومان وخیم نیست و در بیمارستان اقدامات درمانی را فرا می گیرند.

