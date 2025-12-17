خانه



مرکزی ۲۶ / ۰۹ / ۱۴۰۴ - ۱۱:۲۳:۴۱

مدارس ابتدایی و متوسطه اول شهر و روستای اراک در نوبت عصر امروز چهارشنبه غیرحضوری شد

اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی بارش برف و برودت هوا، تمام مدارس دوره‌های ابتدایی و متوسطه اول شهر و روستای شهرستان اراک در نوبت عصر امروز چهارشنبه تعطیل و آموزش در بستر شاد انجام می‌شود.