تحکیم ساختار فرهنگی و ارتباطی هیات ورزش کارگری هرمزگان با دو انتصاب راهبردی

به گزارش ایلنا از بندرعباس، در راستای تقویت بنیان‌های فرهنگی و ارتقای نظام ارتباطات سازمانی، با احکام صادره از سوی جعفر غلام‌زاده رئیس هیات ورزش کارگری استان هرمزگان دو انتصاب جدید در این هیات صورت گرفت.

بر این اساس مجتبی عامری سیاهویی با توجه به تعهد، سوابق و تجارب ارزنده به‌عنوان مدیر کمیته فرهنگی هیات ورزش کارگری استان هرمزگان منصوب شد. این انتصاب با هدف توسعه فعالیت‌های فرهنگی، تعمیق ارزش‌های اجتماعی ورزش کارگری و هم‌افزایی فرهنگی در سطح استان انجام شده است.

در ادامه این احکام سعید قلندر زاده به سمت مدیر روابط‌عمومی و امور بین‌الملل هیات ورزش کارگری استان هرمزگان منصوب گردید تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای، ارتباطی و اطلاع‌رسانی، نقش مؤثرتری در تبیین فعالیت‌ها، دستاوردها و برنامه‌های هیات ایفا شود.

همچنین در این آیین از زحمات ارزشمند و تلاش‌های مؤثر سروش سلطانی مدیر سابق روابط‌عمومی هیات ورزش کارگری استان هرمزگان، که طی دوران مسئولیت خود نقش شایسته‌ای در ارتقای جایگاه رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی این هیات ایفا نمود صمیمانه تقدیر و تشکر به‌عمل آمد.

رئیس هیات ورزش کارگری استان هرمزگان ضمن آرزوی توفیق برای مدیران جدید بر تداوم مسیر رشد، پویایی و تعالی ورزش کارگری در سایه تعامل، تخصص و تعهد تأکید کرد.

