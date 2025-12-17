خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تحکیم ساختار فرهنگی و ارتباطی هیات ورزش کارگری هرمزگان با دو انتصاب راهبردی

تحکیم ساختار فرهنگی و ارتباطی هیات ورزش کارگری هرمزگان با دو انتصاب راهبردی
کد خبر : 1728990
لینک کوتاه کپی شد.

در راستای تقویت بنیان‌های فرهنگی و ارتقای نظام ارتباطات سازمانی، با احکام صادره از سوی جعفر غلام‌زاده رئیس هیات ورزش کارگری استان هرمزگان دو انتصاب جدید در این هیات صورت گرفت.

به گزارش ایلنا از بندرعباس،  در راستای تقویت بنیان‌های فرهنگی و ارتقای نظام ارتباطات سازمانی، با احکام صادره از سوی جعفر غلام‌زاده رئیس هیات ورزش کارگری استان هرمزگان دو انتصاب جدید در این هیات صورت گرفت.

بر این اساس مجتبی عامری سیاهویی با توجه به تعهد، سوابق و تجارب ارزنده به‌عنوان مدیر کمیته فرهنگی هیات ورزش کارگری استان هرمزگان منصوب شد. این انتصاب با هدف توسعه فعالیت‌های فرهنگی، تعمیق ارزش‌های اجتماعی ورزش کارگری و هم‌افزایی فرهنگی در سطح استان انجام شده است.

در ادامه این احکام سعید قلندر زاده به سمت مدیر روابط‌عمومی و امور بین‌الملل هیات ورزش کارگری استان هرمزگان منصوب گردید تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای، ارتباطی و اطلاع‌رسانی، نقش مؤثرتری در تبیین فعالیت‌ها، دستاوردها و برنامه‌های هیات ایفا شود.

همچنین در این آیین از زحمات ارزشمند و تلاش‌های مؤثر سروش سلطانی مدیر سابق روابط‌عمومی هیات ورزش کارگری استان هرمزگان، که طی دوران مسئولیت خود نقش شایسته‌ای در ارتقای جایگاه رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی این هیات ایفا نمود صمیمانه تقدیر و تشکر به‌عمل آمد.

رئیس هیات ورزش کارگری استان هرمزگان ضمن آرزوی توفیق برای مدیران جدید بر تداوم مسیر رشد، پویایی و تعالی ورزش کارگری در سایه تعامل، تخصص و تعهد تأکید کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری