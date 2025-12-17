خبرگزاری کار ایران
برگزاری سومین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی کشور کارگری آقایان در بندرعباس

رئیس انجمن تیراندازی کارگری استان هرمزگان، با اعلام این خبر اظهار داشت: سومین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی کشور کارگری آقایان در رشته‌های تفنگ و تپانچه، از تاریخ ۲۵ الی ۲۷ دی‌ماه و همزمان با فرخنده‌مناسبت مبعث رسول اکرم(ص)، به میزبانی استان هرمزگان و در شهر بندرعباس برگزار می‌شود.

وی افزود: این رویداد ملی که با حضور برترین تیراندازان کارگری از سراسر کشور برگزار خواهد شد، جلوه‌ای باشکوه از هم‌افزایی ورزش، مهارت حرفه‌ای و روحیه مسئولیت‌پذیری جامعه کارگری ایران است؛ رقابتی نفس‌گیر که در آن دقت، تمرکز و انضباط، معیار سنجش قهرمانی خواهد بود.

رئیس انجمن تیراندازی کارگری استان هرمزگان با اشاره به اهمیت میزبانی این رقابت‌ها تصریح کرد: برگزاری این دوره از مسابقات در بندرعباس، نه‌تنها نشان‌دهنده ظرفیت‌های فنی و زیرساختی استان هرمزگان در میزبانی رویدادهای ورزشی ملی است، بلکه جایگاه ویژه انجمن تیراندازی کارگری استان هرمزگان را در توسعه و اعتلای ورزش تیراندازی کارگری کشور بیش از پیش برجسته می‌سازد.

داوری‌نژاد در پایان خاطرنشان کرد: سومین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی کشور کارگری آقایان، فرصتی کم‌نظیر برای کشف استعدادهای برتر، ارتقای سطح فنی ورزشکاران و تعمیق پیوند ارزش‌های معنوی با ورزش قهرمانی است؛ رویدادی که بی‌تردید نام بندرعباس را برای چند روز، در صدر اخبار ورزش کارگری کشور قرار خواهد داد.

