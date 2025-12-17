خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کلیه محورهای چهارمحال و بختیاری لغزنده است/رانندگان با احتیاط رانندگی کنند

کلیه محورهای چهارمحال و بختیاری لغزنده است/رانندگان با احتیاط رانندگی کنند
کد خبر : 1728976
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس راه استان چهارمحال و بختیاری گفت: تمامی محور‌های چهارمحال و بختیاری بر اثر باراش باران لغزنده شد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ ایرج حسین پور اظهارداشت:محور‌های شهرکرد، فارسان، بن، خانمیرزا، فلارد، کیار، سامان، اردل، لردگان، بروجن و کوهرنگبر اثر بارش برف و باران لغزنده است و رانندگان برای تردد از محور های کوهستانی زنجیر چرخ همراه داشته باشند.

وی افزود: هم‌اکنون تمامی جاده‌های این استان باز و تردد در آنها روان است.

سرهنگ حسین پور از رانندگان خواست علاوه بر همراه داشتن زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی با توجه ویژه به گردش ها، رعایت فاصله طولی، سرعت مجاز و توجه به جلو از هر گونه حادثه احتمالی جلوگیری کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری