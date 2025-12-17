کلیه محورهای چهارمحال و بختیاری لغزنده است/رانندگان با احتیاط رانندگی کنند
رئیس پلیس راه استان چهارمحال و بختیاری گفت: تمامی محورهای چهارمحال و بختیاری بر اثر باراش باران لغزنده شد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ ایرج حسین پور اظهارداشت:محورهای شهرکرد، فارسان، بن، خانمیرزا، فلارد، کیار، سامان، اردل، لردگان، بروجن و کوهرنگبر اثر بارش برف و باران لغزنده است و رانندگان برای تردد از محور های کوهستانی زنجیر چرخ همراه داشته باشند.
وی افزود: هماکنون تمامی جادههای این استان باز و تردد در آنها روان است.
سرهنگ حسین پور از رانندگان خواست علاوه بر همراه داشتن زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی با توجه ویژه به گردش ها، رعایت فاصله طولی، سرعت مجاز و توجه به جلو از هر گونه حادثه احتمالی جلوگیری کنند.