کلیه محورهای چهارمحال و بختیاری لغزنده است/رانندگان با احتیاط رانندگی کنند

به گزارش ایلنا، سرهنگ ایرج حسین پور اظهارداشت:محور‌های شهرکرد، فارسان، بن، خانمیرزا، فلارد، کیار، سامان، اردل، لردگان، بروجن و کوهرنگبر اثر بارش برف و باران لغزنده است و رانندگان برای تردد از محور های کوهستانی زنجیر چرخ همراه داشته باشند.

وی افزود: هم‌اکنون تمامی جاده‌های این استان باز و تردد در آنها روان است.

سرهنگ حسین پور از رانندگان خواست علاوه بر همراه داشتن زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی با توجه ویژه به گردش ها، رعایت فاصله طولی، سرعت مجاز و توجه به جلو از هر گونه حادثه احتمالی جلوگیری کنند.

انتهای پیام/