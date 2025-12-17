خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر فارس خبرداد؛

تداوم امدادرسانی به بیش از یک هزار و ۴۵۰ نفر طی بارش‌های اخیر

تداوم امدادرسانی به بیش از یک هزار و ۴۵۰ نفر طی بارش‌های اخیر
کد خبر : 1728942
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان فارس از عملیات امدادرسانی در حوادث جوی اخیر و افزایش تعداد مناطق درگیر و حجم گسترده خدمات ارائه‌شده به آسیب‌دیدگان خبر داد.

به گزارش ایلنا، حسین درویشی با اعلام این خبر گفت: از دوشنبه ۲۴ آذرماه تاکنون، در پی وقوع آبگرفتگی و برف، مجموعاً ۲۵ حادثه شامل ۲۰ مورد آبگرفتگی و ۵ مورد برف در ۲۲ شهرستان استان فارس به وقوع پیوسته است.

 وی افزود: این حوادث شهرستان‌های اقلید، سپیدان، فسا، کوه‌چنار، نی‌ریز، بختگان، فیروزآباد، قیروکارزین، گراش، لامرد، رستم، زرین‌دشت، جهرم، مهر، اوز، بیضا، خرامه، خنج، داراب، فراشبند، لارستان و سروستان را درگیر کرده است.

 مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان فارس با اشاره به آمار آسیب‌دیدگان گفت: در مجموع ۱۷۳۸ نفر از هم‌استانی‌ها تحت تأثیر این حوادث قرار گرفتند که از این تعداد، ۱۴۵۲ نفر خدمات امدادی دریافت کردند. همچنین یک نفر دچار مصدومیت شد که به‌صورت سرپایی درمان و یک عملیات نجات فنی نیز در این مدت انجام شده است. در جریان این حوادث، یک مورد فوتی نیز به ثبت رسیده است.

تداوم امدادرسانی به بیش از یک هزار و ۴۵۰ نفر طی بارش‌های اخیر

 درویشی درباره اقدامات انجام‌شده تصریح کرد: امدادگران هلال‌احمر موفق به تخلیه آب از ۷۷ واحد، رهاسازی ۱۰۷ نفر و ۳۸ دستگاه خودرو، اسکان اضطراری ۱۹ نفر و انتقال افراد در معرض خطر به اماکن امن شدند.

 وی ادامه داد: در راستای حمایت از خانوارهای آسیب‌دیده، ۱۳۱ بسته غذایی و یک هزار و۲۴  قلم اقلام زیستی و بهداشتی میان حادثه‌دیدگان توزیع شده است. این اقلام شامل چادر، پتو، موکت، نایلون، والور و انواع اقلام معیشتی از جمله بسته‌های غذایی ۷۲ ساعته، نان، کنسروجات، برنج، چای، روغن، حبوبات، ماکارونی و قند و شکر بوده است.

 مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان فارس با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای امدادی خاطرنشان کرد: در این عملیات‌ها، ۸۴ تیم عملیاتی متشکل از ۳۳۹ نیروی امدادی و پشتیبانی با به‌کارگیری ۴۸ دستگاه خودروی امدادی در مناطق حادثه‌دیده حضور فعال داشته‌اند و عملیات امدادرسانی تا بازگشت کامل شرایط به حالت عادی ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری