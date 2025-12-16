مدیرکل مدیریت بحران استانداری:
فعالیت مدارس و دانشگاههای 4 شهرستان جنوبی استان بوشهر غیرحضوری شد
مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر گفت: به دلیل تداوم فعالیت سامانه بارشی و نامساعد بودن شرایط جوی، فعالیت حضوری مدارس و دانشگاههای این استان در تمامی مقاطع تحصیلی 4 شهرستان جنوبی این استان، روز چهارشنبه 26 آذر ماه به صورت غیرحضوری برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، کوروش دهقان به تصمیمات اتخاذ شده از سوی مدیریت بحران بوشهر اشاره داشته و افزود: این تصمیم با توجه به تداوم و تشدید سامانه بارشی، نامساعد بودن شرایط جوی و احتمال جاری شدن سیلاب و آبگرفتگی معابر در مناطق شهری و روستایی، به منظور پیشگیری و کاهش خطرات احتمالی، اتخاذ شده است.
وی ادامه داد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده از سوی مدیریت بحران استانداری بوشهر و در راستای حفظ سلامت شهروندان به ویژه دانشآموزان و دانشجویان، کلاسهای آموزشی تمامی مقاطع تحصیلی مدارس و دانشگاهها در شهرستانهای دیر، کنگان، جم و عسلویه روز چهارشنبه 26 آذر ماه غیرحضوری خواهد بود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر همچنین در این خصوص اظهار داشت: شهروندان باید علاوه بر توجه به هشدارهای صادر شده از سوی دستگاههای اجرایی مسئول، از ترددهای غیرضروری در سطح معابر و محورهای مواصلاتی خودداری کرده و همچنین توصیههای ایمنی را جدی بگیرند.