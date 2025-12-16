به گزارش ایلنا، کوروش دهقان به تصمیمات اتخاذ شده از سوی مدیریت بحران بوشهر اشاره داشته و افزود: این تصمیم با توجه به تداوم و تشدید سامانه بارشی، نامساعد بودن شرایط جوی و احتمال جاری شدن سیلاب و آب‌گرفتگی معابر در مناطق شهری و روستایی، به منظور پیشگیری و کاهش خطرات احتمالی، اتخاذ شده است.

وی ادامه داد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده از سوی مدیریت بحران استانداری بوشهر و در راستای حفظ سلامت شهروندان به ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان، کلاس‌های آموزشی تمامی مقاطع تحصیلی مدارس و دانشگاه‌ها در شهرستان‌های دیر، کنگان، جم و عسلویه روز چهارشنبه 26 آذر ماه غیرحضوری خواهد بود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر همچنین در این خصوص اظهار داشت: شهروندان باید علاوه بر توجه به هشدارهای صادر شده از سوی دستگاه‌های اجرایی مسئول، از ترددهای غیرضروری در سطح معابر و محورهای مواصلاتی خودداری کرده و همچنین توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.

