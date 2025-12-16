رییس روابطعمومی آموزش و پرورش استان خبر داد:
فعالیت غیرحضوری مدارس استان کرمان روز 26 آذر ماه
رییس اداره اطلاعرسانی و روابطعمومی آموزش و پرورش استان کرمان گفت: فعالیت آموزشی مدارس استان در تمامی مقاطع تحصیلی روز چهارشنبه 26 آذر ماه به صورت غیرحضوری و از طریق بسترهای آموزشی مجازی پیگیری میشود.
به گزارش ایلنا، مهران به تشریح جزئیات این خبر اشاره داشته و در این خصوص افزود: با هماهنگی ستاد مدیریت بحران استان تمامی مدارس استان در تمامی مقاطع تحصیلی روز چهارشنبه 26 آذر ماه به صورت غیرحضوری خواهند بود.
وی به وظایف مسئولان مدارس در شرایط پیش آمده اشاره کرده و ادامه داد: مدیران و معلمان مدارس موظف هستند برنامههای درسی و تکالیف لازم را از طریق سامانههای رسمی آموزش مجازی در اختیار دانشآموزان قرار دهند.