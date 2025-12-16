مدارس ۸ شهر خوزستان چهارشنبه غیرحضوری شد
در پی تداوم آلودگی هوا، مدارس چندین شهر استان خوزستان در روز چهارشنبه ۲۶ آذر بهصورت غیرحضوری فعالیت خواهند کرد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، بر اساس تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان، با توجه به شرایط نامطلوب کیفی هوا، فعالیت تمامی مدارس در شهرهای اهواز، کارون، باوی، حمیدیه، هویزه، دشتآزادگان، آبادان و خرمشهر در روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه بهصورت غیرحضوری برگزار میشود.
این تصمیم با هدف حفظ سلامت دانشآموزان و کاهش مواجهه آنان با آلودگی هوا اتخاذ شده است.
نحوه برگزاری کلاسها از طریق بسترهای آموزش مجازی توسط مدارس اطلاعرسانی خواهد شد.