مدارس ۸ شهر خوزستان چهارشنبه غیرحضوری شد

به گزارش ایلنا از خوزستان، بر اساس تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان، با توجه به شرایط نامطلوب کیفی هوا، فعالیت تمامی مدارس در شهرهای اهواز، کارون، باوی، حمیدیه، هویزه، دشت‌آزادگان، آبادان و خرمشهر در روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

این تصمیم با هدف حفظ سلامت دانش‌آموزان و کاهش مواجهه آنان با آلودگی هوا اتخاذ شده است.

نحوه برگزاری کلاس‌ها از طریق بسترهای آموزش مجازی توسط مدارس اطلاع‌رسانی خواهد شد.

