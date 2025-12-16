خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدارس ۸ شهر خوزستان چهارشنبه غیرحضوری شد

مدارس ۸ شهر خوزستان چهارشنبه غیرحضوری شد
کد خبر : 1728781
لینک کوتاه کپی شد.

در پی تداوم آلودگی هوا، مدارس چندین شهر استان خوزستان در روز چهارشنبه ۲۶ آذر به‌صورت غیرحضوری فعالیت خواهند کرد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، بر اساس تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان، با توجه به شرایط نامطلوب کیفی هوا، فعالیت تمامی مدارس در شهرهای اهواز، کارون، باوی، حمیدیه، هویزه، دشت‌آزادگان، آبادان و خرمشهر در روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

این تصمیم با هدف حفظ سلامت دانش‌آموزان و کاهش مواجهه آنان با آلودگی هوا اتخاذ شده است.

نحوه برگزاری کلاس‌ها از طریق بسترهای آموزش مجازی توسط مدارس اطلاع‌رسانی خواهد شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری