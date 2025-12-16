حفاظت میراث فارس پیشگام در مقابله و برخورد با متجاوزان

به گزارش ایلنا، سرهنگ محمد احمدی، با اشاره به فرآیند ارزیابی انجام‌شده در سطح تمامی یگان‌های حفاظت کشور اظهار داشت: این ارزیابی بر اساس مؤلفه‌های تخصصی، شاخص‌های اجرایی و مأموریت‌های ابلاغی صورت گرفته و خوشبختانه یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان فارس توانست نسبت به سال گذشته با ارتقای ۱۰ پله‌ای، در جایگاه نخست کشور قرار گیرد.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی فارس با تأکید بر اهمیت نقش نیروی انسانی از یک سو و بکارگیری و بروزرسانی تجهیزات و امکانات بهینه و فنی از سوی دیگر، افزود: این دستاورد بزرگ بدون تلاش شبانه‌روزی، تعهد سازمانی و روحیه جهادی کارکنان یگان و همچنین همکاری نزدیک دستگاه‌های اجرایی، نیروهای انتظامی و مشارکت دلسوزانه مردم محقق نمی‌شد.

احمدی تصریح کرد: به‌کارگیری ظرفیت‌های بومی، تقویت گشت‌های حفاظتی، افزایش ضریب پوشش امنیتی اماکن تاریخی، ارتقای آموزش‌های تخصصی و استفاده هدفمند از امکانات و تجهیزات، از مهم‌ترین عوامل ارتقای عملکرد این یگان در سال‌های اخیر بوده است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس آمار و مستندات موجود، یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان فارس طی پنج سال گذشته در تمامی شاخص‌ها و مؤلفه‌های اجرایی با رشد قابل توجه بهره‌وری و اثربخشی مواجه شده که این امر نشان‌دهنده مسیر صحیح برنامه‌ریزی و مدیریت در حوزه صیانت از میراث‌فرهنگی است.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی فارس در پایان با قدردانی از حمایت‌های مسئولان استانی و ملی، بر تداوم این روند و ارتقای سطح حفاظت از آثار تاریخی، فرهنگی و گردشگری استان تأکید کرد.

