میانگین بارش فارس ۲۳ میلیمتر شد / کاهش ۲۱ درصدی نسبت به بلندمدت
آخرین گزارش ادارهکل هواشناسی فارس نشان میدهد که استان طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۳.۲ میلیمتر بارندگی داشته است.
به گزارش ایلنا، این میزان در حالی ثبت شده که میانگین بارش سال زراعی جاری تاکنون ۴۹.۴ میلیمتر است، در مقایسه با سال زراعی گذشته ۴۹ میلیمتر و میانگین بلندمدت ۶۲.۷ میلیمتر، کاهش ۲۱ درصدی نسبت به بلندمدت و افزایش حدود یک درصد نسبت به سال گذشته را نشان میدهد.
تمرکز بارشها در جنوب و جنوبشرق استان
بارشها به طور نامتوازن در استان توزیع شده است؛ جنوب و جنوبشرق بیشترین بارشها را تجربه کردهاند. لامِرد با ۶۹.۹ میلیمتر، فورگآباد با ۶۴.۲ میلیمتر، کوار با ۵۲.۸ میلیمتر، گراش با ۴۵.۲ میلیمتر، لار با ۴۴.۳ میلیمتر، زریندشت با ۳۹.۶ میلیمتر و سروستان با ۴۱.۵ میلیمتر بیشترین بارشها را به خود اختصاص دادهاند.
در برخی ایستگاهها، این مقادیر نسبت به بلندمدت افزایشی چشمگیر داشتهاند؛ بهعنوان مثال بارش لار ۷۱ درصد بالاتر و لامِرد ۱۲۲ درصد بیشتر از متوسط بلندمدت ثبت شده است.
بارشهای متنوع در مناطق مرکزی و جنوبی
شهرهایی مانند جهرم، حاجیآباد زریندشت، خنج، داراب، شیراز و مهر بارشهای متوسط تا قابل توجه داشتهاند. جهرم نسبت به سال گذشته ۵۸۷ درصد افزایش و در شیراز کاهش ۶۷ درصدی نسبت به سال گذشته و ۵۲ درصدی نسبت به بلندمدت مشاهده میشود.
این تفاوتها گواه بر آن است که بارشها در برخی مناطق هنوز نتوانسته کسری انباشته در مناطق مرکزی استان را جبران کند.
شمال استان همچنان کمبارش
در مقابل، شمال و شمالغرب فارس با کمبارشی شدید روبهرو هستند. آباده با یک میلیمتر، ایزدخواست ۰.۷ میلیمتر، سوران ۱.۴ میلیمتر، اقلید ۴.۲ میلیمتر، بوانات ۵.۶ میلیمتر و صفاشهر ۷.۷ میلیمتر از جمله مناطق کمبارش هستند.
بخش وسیعی از استان، بارشها کمتر از میانگین بلندمدت و سال گذشته بوده و مناطق شمالی فارس همچنان با تداوم خشکسالی مواجهاند.