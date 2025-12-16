به گزارش خبرنگار ایلنا، فاطمه مهاجرانی در سی و یکمین نشست سخنگوی دولت چهاردهم که در محل شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند برگزار شد گفت: استان مرکزی مهد اصلاحات است چرا که بزرگانی همچون امیر کبیر و میرزا تقی خان فراهانی دارد؛ اینجا زادگاه امام خمینی (ره) و محل تربیت بزرگانی از عرصه علم و فرهنگ و هنر است.

وی با اشاره به توانمندی‌های استان مرکزی در عرصه صنعتی، گفت: استان مرکزی جایی است که عبارت «ما می‌توانیم» معنای واقعی خود را پیدا کرد، جایی که به ما ثابت شد می‌توانیم پالایشگاه و پتروشیمی بسازیم، مازوت کم گوگرد بسازیم و همه اینها نتیجه اعتماد به نفس ملی ماست.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: این استان همچنین به واسطه داشتن سمن‌ها، فعال در حوزه محیط زیست است. همچینین لازم است یادآور شویم که حرکت کشور به سمت مازوت کم گوگرد، حاصل مطالبه درستی است که سمن‌های محیط زیست به ویژه در استان مرکزی داشتند که این دغدغه محیط زیست، دغدغه مردم و دغدغه آینده کشور است.

مهاجرانی سخنگوی یادآور شد: در روزهای گذشته، موضوع منطقی کردن قیمت بنزین را با همراهی شما اهالی رسانه آغاز کردیم. همان‌طور که خدمت مردم اعلام شد، از روز شنبه بیست و دوم، قیمت کارت جایگاه به ۵ هزار تومان افزایش یافت.

وی افزود: نکته قابل توجه این است که هماهنگی‌هایی با انجمن‌های صنفی و تشکل‌ها انجام شد تا هیچ افزایش قیمتی غیرمنطقی اعمال نشود. به‌عبارتی، براساس پیمایش، به ویژه برای تاکسی‌های اینترنتی که بیش از ۱۶۰ لیتر مصرف دارند، مابه‌التفاوت از طریق سامانه‌ها پرداخت شد.

سخنگوی دولت گفت: هم تاکسی‌های سازمانی و صنفی و هم تاکسی‌های اینترنتی، به‌علاوه موتورسیکلت‌ها و وانت‌بارها، همراهی بسیار خوبی داشتند. در راستای حفظ معیشت مردم، موضوع کالا برگ نیز ادامه پیدا کرد. برای سه دهک اول جامعه، رقم ۶۲۰ هزار تومان پرداخت شد که ۲۰ درصد بیشتر از ماه‌های گذشته است، و یارانه‌ها نیز ادامه دارد.

مهاجرانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: نکته‌ای که در هفته پژوهش امسال لازم است به آن توجه ویژه داشته باشیم، این است که با توجه به مأموریت ویژه‌ای که آقای رئیس جمهور به دانشگاه‌ها دادند در مورد حل مسئله آب، ما به معنای واقعی داریم به ارتباط صنعت و دانشگاه و صنعت و جامعه با دانشگاه نزدیک می‌شویم.

وی افزود: این یکی از موضوعاتی است که سالیان سال تنها رد پای آن را در مقالات علمی می‌دیدیم؛ هرچند مقالات علمی نیز جای خود بسیار نیکو هستند و نباید فراموش کنیم که همچنان باید سکان‌داری خود را در تولید علم حفظ کنیم.

سخنگوی دولت اظهار کرد: دانشگاه باید اهتمام نسبت به حل مسائل اجتماع داشته باشد. به همین جهت، مأموریت ویژه‌ای توسط آقای رئیس جمهور در روز شنبه به محوریت دانشگاه تهران و ۳۰ دانشگاه کشور در مورد موضوعات آب به همه دانشگاه‌ها تقدیم شد. این اقدام نشان‌دهنده حرمت ما برای جامعه علمی و اعتقادمان است که راه‌حل مسائل ما از علم می‌گذرد.

وی برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن‌بازار را نشان‌دهنده پویایی علمی و خلاقیت موجود در کشور دانست و گفت:تعداد رادیو داروهایی که در کشور داریم، الحمدلله اکنون به ۷۰ مورد رسیده و ۲۰ نوع رادیو داروی دیگر نیز در فاز تحقیقات قرار دارند، که این موضوع برای سلامت مردم، به ویژه در درمان سرطان‌ها، بسیار ضروری است.

سخنگوی دولت به سفر رئیس‌جمهور پزشکیان به ترکمنستان و قزاقستان و امضای ۱۴ سند همکاری‌ اشاره و تصریح کرد: رئیس‌جمهور معتقد است که باید امور به بخش خصوصی واگذار شود و در همین راستا، تیمی از بخش خصوصی رئیس‌جمهور را در این سفر همراهی می‌کردند و موفق شدند قراردادهایی خوب با طرف‌های کاری خود در قزاقستان و ترکمنستان منعقد کنند.

مهاجرانی با اشاره به اصلحات قانون مهریه در مجلس گفت: معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و امور خانواده مخالفت خود را اعلام کرد. معتقد هستیم که باید به گونه‌ای رفتار شود که حقوق زنان محترم شمرده شود. همچنین می‌دانیم که در بسیاری از موارد، مهریه اهرمی برای دستیابی زنان به سایر حقوق‌شان است. یعنی موضوع لزوماً دریافت مهریه نیست، هرچند خود مهریه نیز جزو حقوق شرعی، قانونی و مسلم زنان به شمار می‌رود.

وی با اشاره به تلاش دولت برای از میان برداشتن موانع سر راه تولیدکنندگان و تجار، بیان کرد: پنج تفاهم‌نامه برای نوسازی ناوگان ریلی جمهوری اسلامی ایران و سرمایه‌گذاران صورت گرفت؛ در این راستا ۲۰۰ دستگاه لوکوموتیو باری و ۱۰۰ دستگاه انوع واگن باری را در راستای توسعه لجستیک و حمل و نقل کشور با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۳۴۰ میلیون یورو (۳.۵ تا چهار همت به صورت ریالی) انجام شد.

سخنگوی دولت تصریح کرد: همه آن چیزی که از افزایش نرخ کارت جایگاه حاصل می‌شود، در حسابی به صورت کاملاً مشخص دریافت میشه در واقع جمع و صرف موضوع کالا برگ و رفاه مردم خواهد شد. به سازمان برنامه مقرر شده و وعده داده که به صورت کاملاً شفاف توضیحاتی را که عدد رقمی هستند را به مردم ارائه دهد.

سخنگوی دولت با اشاره به راه‌اندازی تالار صدای مردم در استان خوزستان، گفت: گاهی مردم و اصناف برای بیان مطالبات و همچنین رساندن صدای خود به مسئولان در مقابل استانداری‌ها تجمع می‌کنند که بعضا به ایجاد تصاویر ناخوشایند نیز منجر می‌شود. در همین راستا، استانداری خوزستان اقدام ارزشمندی انجام داد و تالاری را با عنوان تالار صدای مردم راه‌اندازی کرد.

وی تاکید کرد: شعار رئیس‌جمهور، شنیدن صدای بی‌صدایان بود و در همین مسیر، این تالار با نام «صدای مردم» ایجاد شد تا افرادی که مطالباتی دارند، بتوانند در فضایی مناسب حرف خود را بزنند. در این سالن، با حفظ کرامت و حقوق شهروندی، هم از مردم پذیرایی می‌شود و هم مسئولانی که باید پاسخگو باشند حضور پیدا می‌کنند.

مهاجرانی از اختصاص بیش از ۴۱.۷ میلیارد دلار ارز مورد نیاز برای صنایع در حوزه کالاهای اساسی و دارو خبر داد و تاکید کرد: دولت در راستای تحقق اهداف عدالت محور، یکی از اولویت‌های خود را عدالت درمانی و بهداشتی قرار داده است و لذا برنامه‌هایی همچون پزشک خانواده و نظام ارجاع به طور جدی در دست پیگیری است.

سخنگوی دولت گفت: همه آن چیزی که از افزایش نرخ کارت جایگاه سوخت حاصل می شود، تاکید می کنم موضوع گران کردن بنزین نیست موضوع منطقی کردن قیمت بنزین است و طبیعی است که دولت باید در این زمینه اقدامی انجام می‌داد و لذا این اقدام انجام شد.

وی ادامه داد: بنابراین همه آنچه از این موضوع حاصل شود در حسابی به صورت کاملا مشخص دریافت می‌شود. در واقع جمع می‌شود و صرف موضوع کالا برگ و رفاه مردم خواهد شد. سازمان برنامه قول داده که به صورت کاملا شفاف توضیحاتی را که به صورت عدد و رقمی هستند را به مردم محترم ارائه دهد.

مهاجرانی با اشاره به عذرخواهی معاون اول رئیس‌جمهور از مردم ایران به واسطه مشکلات اقتصادی، گفت: می‌دانیم که فشار اقتصادی بر مردم ایران سنگین است و این موضوع را درک می‌کنیم و بابت شرایط موجود عذرخواه هستیم، البته به عذرخواهی صرف اکتفا نخواهیم کرد بلکه برنامه‌هایی در حال پیگیری است.

وی افزود: اصلاحات اقتصادی معمولاً با تبعاتی همراه است و نباید فراموش کنیم که کشور در شرایط دشوار سیاسی و اقتصادی قرار دارد. با توجه به اینکه مناسبت‌های متعددی همچون شب یلدا، ایام ماه‌های رجب و شعبان، ماه مبارک رمضان وعید نوروز را در پیش داریم، و دولت نیز در جلسات متعددی مدیریت بازار را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. دولت برای همه این مناسبت‌ها برنامه‌ریزی کرده و در حال پیگیری اقداماتی است که از یک‌سو به کنترل گرانی کمک کند و از سوی دیگر با گران‌فروشی مواجه نشویم.

سخنگوی دولت تاکید کرد: هدف اصلی ما کاهش فشار اقتصادی بر مردم عزیز کشورمان است.

سخنگوی دولت افزود: رئیس‌جمهور پزشکیان همواره تاکید می‌کنند که هیچ توسعه‌ای بدون درنظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی نباید انجام شود و این از خطوط قرمز دولت است.

مهاجرانی اظهار داشت: تعادل میان صنعت و محیط زیست از موضوعاتی است که باید به صورت جدی در دانشگاه‌ها مورد تحقیق و پژوهش قرار گیرد، همانگونه که در تمام دنیا در این خصوص تحقیقاتی صورت گرفته است.

سخنگوی دولت به موضوع ناترازی بودجه و ارتباط آن با تورم اشاره کرد و تأکید داشت: ناترازی بودجه عامل تورم ۴۰ و چند درصدی است. یکی از موضوعاتی که دولت از ابتدای استقرار پیگیری می‌کرد، نظم بودجه‌ای است که یکی از شاخص‌های مهم آن، زمان تحویل بودجه است. این کار در ابتدای آبان ماه سال گذشته و در سال جاری با تغییر رویه‌ای که وجود داشت، در موعد مقرر و در ابتدای دی ماه انجام خواهد شد.

مهاجرانی به تأکید رئیس‌جمهور بر بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و کارایی اشاره کرد و گفت: تا جایی که امکان دارد نباید به سمت فرابودجه حرکت کنیم، زیرا یکی از دلایل تورم بیش از ۴۰ درصد، عدم تعادل، ناترازی و کسری بودجه است. تمام تلاش سازمان برنامه و بودجه جلوگیری از تحمیل بار مازاد بر دولت است و در همین راستا و به منظور تحقق دستورات رئیس‌جمهور، اختصاص بودجه برای همه نهادهای خاص مبتنی بر عملکرد در دستور کار قرار دارد.

سخنگوی دولت به تلاش دولت برای رفع موانع سر راه تولیدکنندگان و تجار اشاره کرد و افزود: ۵ تفاهم‌نامه برای نوسازی ناوگان ریلی جمهوری اسلامی ایران و سرمایه‌گذاران منعقد شد؛ در این راستا ۲۰۰ دستگاه لوکوموتیو باری و ۱۰۰ دستگاه انواع واگن باری با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۳۴۰ میلیون یورو به صورت ارزی و ۳.۵ تا ۴ همت به صورت ریالی انجام شد.

وی به افزایش ۲۰ درصدی حقوق شاغلان در سال ۱۴۰۵ اشاره کرد و ادامه داد: با سیاست‌های تسکینی از جمله کالابرگ برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم کار می‌کنیم، اما تلاش ما بر حل اصل مشکل و رسیدن به اقتصادی است که تورم بالای ۴۰ درصد نداشته باشد. دولت در پی کاهش آسیب به افراد آسیب‌پذیر است و دریافت تسهیلات با سازوکار مشخص باید به گونه‌ای باشد که کرامت انسانی حفظ شود و آسیب به گروه‌های اجتماعی کاهش یابد.

سخنگوی دولت به موضوع آلودگی‌های زیست‌محیطی و مشکلات ناشی از آن برای شهروندان استان مرکزی اشاره کرد و گفت: آلودگی هوا یکی از ۱۴ اولویت اصلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. رئیس‌جمهور پزشک متخصص قلب هستند و به خوبی بر اثرات مخرب آلودگی هوا بر سلامت مردم واقف‌اند. ایشان همواره تأکید می‌کنند که هیچ توسعه‌ای بدون در نظر گرفتن ملاحظات زیست‌محیطی نباید انجام شود و این از خطوط قرمز دولت است.

مهاجرانی تصریح کرد: تخریب محیط زیست و آلودگی هوا از خطوط قرمز دولت است. تعادل میان صنعت و محیط‌زیست باید به صورت جدی در دانشگاه‌ها مورد تحقیق و پژوهش قرار گیرد، همانگونه که در تمام دنیا تحقیقاتی انجام شده است. اختصاص مازوت کم‌گوگرد برای نیروگاه‌ها به ویژه در اراک، یکی از راهکارهای دولت برای کاهش آلودگی محیط‌زیست است.

وی افزود: افزایش استفاده از انرژی خورشیدی یکی از اولویت‌های دولت چهاردهم است. خوشبختانه استان مرکزی در این زمینه پیشتاز است. امیدواریم با افزایش ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی، مسیر اصلاحات را طی کنیم. این مسیر یک شبه قابل انجام نیست؛ دولت و سازمان حفاظت از محیط‌زیست به شدت پیگیر هستند و از مردم اراک به دلیل قرار گرفتن در معرض آلودگی‌های صنعتی عذرخواهی می‌کنیم.

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه آمریکا میز مذاکره را بمباران کرد، تأکید کرد: توافق و گفت‌وگو دو موضوع متفاوت هستند. اگر ما به دنبال گفت‌وگو نبودیم، قبل از جنگ ۱۲ روزه مسیر را آغاز نمی‌کردیم. همه فهمیدند که آمریکا میز گفت‌وگو را بمباران کرد. ایران در موضع برابر و با حفظ کرامت مردم گفت‌وگو خواهد کرد.

مهاجرانی درباره پیگیری موضوعات مذاکرات گفت: موضوعات را چه آشکار و چه پنهان پیگیری خواهیم کرد، اما ایران پیامی برای طرف مقابل ارسال نکرده است. ملت ایران اهل گفت‌وگو است، به شرط آنکه شرافتمندانه و بدون دیکته کردن باشد. طرف مقابل نمی‌تواند بگوید این متن توافق است و حالا بیا گفت‌وگو کنیم.

وی افزود: مذاکره مستقیم با آمریکا ظاهراً یک مسئله است و باطن آن چیز دیگری است. آن‌ها می‌خواهند با متن از پیش تعیین‌شده گفت‌وگو آغاز کنند، در حالی که این با مفهوم گفت‌وگو در تعارض است. ملت ایران بزرگ است و طرف مقابل باید زبان کرامت مردم ایران را درک کند.

سخنگوی دولت ادامه داد: مشکلاتی در جامعه وجود دارد و هیچ‌کس آن‌ها را انکار نمی‌کند. وظیفه ما تولید راه‌حل‌ها و نشان دادن آنچه تحقق یافته است. دولت تلاش می‌کند با هم‌اندیشی و هم‌صدایی با رسانه‌های داخلی، مرجعیت خبر را به داخل برگرداند. یکی از چالش‌های امروز کشور، ضعف مرجعیت خبر در رسانه‌هاست.

مهاجرانی رویکرد دولت را دسترسی عموم مردم به اینترنت آزاد دانست و گفت: دستور رئیس‌جمهور مبنی بر سفید کردن خطوط خبرنگاران با هدف حذف تبعیض و رساندن صدای مردم به جهان بوده است. اگر دچار خودتحریمی شویم و مانع از رسیدن صدای مردم به دنیا شویم، درست نیست.

وی به جایگاه پژوهش در ایران اشاره کرد و افزود: بسیاری از کشورهایی که امروز داعیه‌دار تمدن هستند، روزگاری از پژوهش هیچ نمی‌دانستند و در ایران پژوهشگران بزرگی داشتیم. رئیس‌جمهور مأموریت ویژه‌ای به دانشگاه‌ها برای حل مسئله آب داده است، به ویژه دانشگاه تهران و ۳۰ دانشگاه کشور.

سخنگوی دولت درباره استیضاح و استعفای برخی وزیران گفت: فروکاستن مشکلات اقتصادی، به ویژه مسائل ارزی، به عملکرد یک فرد، گزاره درستی نیست. نوسانات ارزی متأثر از عوامل مختلف، از جمله مسائل بین‌المللی است. هر استعفایی در دولت را به شدت تکذیب می‌کنم.

مهاجرانی تصریح کرد: استیضاح حق قانونی مجلس است، اما هر وزیری که استیضاح می‌شود، برای بازگرداندن وزارتخانه به مسیر اصلی، ۶ ماه تا یک سال زمان نیاز دارد. در این مدت، برنامه‌های بلندمدت وزارتخانه قابل پیگیری نیست.

وی درخصوص نیروهای شرکتی گفت: دولت چهار دستگاه (سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی، معاونت حقوقی و معاونت اجرایی رئیس‌جمهوری) را موظف کرده کارگروهی تشکیل دهند تا پرداخت به ذینفع نهایی مشخص شود و شرکت‌ها از این میان برداشته شوند. پیش‌نویس طرح آماده شده و به دولت خواهد آمد. طبق قانون، هر نیرویی که می‌خواهد تبدیل وضعیت شود، باید در آزمون شرکت کند.

سخنگوی دولت افزود: برخی مردم و اصناف برای بیان مطالبات خود مقابل استانداری‌ها تجمع می‌کنند که گاهی تصاویر ناخوشایند ایجاد می‌شود. استانداری خوزستان تالاری با عنوان «صدای مردم» راه‌اندازی کرده تا افراد در فضایی مناسب حرف خود را بزنند.

مهاجرانی ادامه داد: به‌رغم صنعتی بودن استان مرکزی، تمرکز حساب‌های بانکی شرکت‌های بزرگ در تهران مشکلاتی برای دریافت تسهیلات ایجاد کرده است. رئیس‌جمهور دستور انتقال حساب‌های شرکت‌ها به استان‌های مبدا را داده‌اند و این موضوع باید در دستور کار قرار گیرد.

وی بیان کرد: استان مرکزی منطقه‌ای است که عبارت «ما می‌توانیم» معنای واقعی پیدا کرده است. ساخت پالایشگاه و پتروشیمی، تولید مازوت کم‌گوگرد و فعالیت سمن‌های محیط‌زیست نتیجه اعتماد به نفس ملی است. دغدغه محیط‌زیست، دغدغه مردم است و دولت این موضوع را جدی گرفته است.

