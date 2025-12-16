مدیرکل پزشکی قانونی استان:
۷۸ نفر بر اثر حوادث کار طی هشت ماه امسال در مازندران جان باختند / سقوط از بلندی؛ مهمترین علت مرگ
مدیرکل پزشکی قانونی استان گفت: مرگومیر ناشی از حوادث کار طی هشتماهه امسال 78 نفر (76 مرد و مابقی زن) هستند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 4 درصد افزایش داشت.
به گزارش ایلنا، علی عباسی بابیان اینکه از این موارد 55 نفر متأهل و مابقی مجرد هستند، گفت: بر اساس آمارهای موجود در هشتماهه سال جاری سقوط از بلندی با 48 فوتی رتبه اول مرگهای ناشی از حوادث کار را به خود اختصاص میدهد و جسم سخت و برقگرفتگی هرکدام با 11 و سایر با 8 فوتی در رتبههای بعدی مرگ براثر حوادث کار قرار دارند.
وی افزود: در هشتماهه امسال بیشترین مرگهای ناشی از حوادث کار با 16 مورد در مردادماه و کمترین آن با 4 مورد در فروردینماه ثبتشده است.
مدیر کل پزشکی قانونی مازندران، تصریح کرد: طی این مدت شهرستانهای ساری با 15، آمل با ۹ و بابل با 8 به ترتیب بیشترین و شهرستانهای بهشهر، بابلسر، جویبار و محمودآباد هرکدام با یک فوتی کمترین موارد مرگ براثر حوادث کار را داشتند.
وی به تفکیک سن متوفیان گفت: بیشترین سن مربوط به افراد 31 تا 40 سال با 18 فوتی و سنین بیش از 61 سال با ۵ فوتی کمترین آمار طی این هشت ماه گزارششده است.
عباسی افزود: بر اساس آمار مراکز پزشکی قانونی استان طی هشت ماه امسال 573 (530 مرد و مابقی زن) مصدوم ناشی از حوادث کار به پزشکی قانونی مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 3 درصد کاهش داشت.
عضو شورای قضایی استان ارزش نهادن به جان انسانها، داشتن برنامه ایمنی در کار، رعایت استانداردها و قوانین مربوطه، آموزش و ایجاد نظام اطلاعرسانی و عبرت از حوادثی که اتفاق افتاده را از مهمترین راهکارها در راستای کاهش حوادث ناشی از کار دانست.