خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل پزشکی قانونی استان:

۷۸ نفر بر اثر حوادث کار طی هشت ماه امسال در مازندران جان باختند / سقوط از بلندی؛ مهم‌ترین علت مرگ

۷۸ نفر بر اثر حوادث کار طی هشت ماه امسال در مازندران جان باختند / سقوط از بلندی؛ مهم‌ترین علت مرگ
کد خبر : 1728339
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان گفت: مرگ‌ومیر ناشی از حوادث کار طی هشت‌ماهه امسال 78 نفر (76 مرد و مابقی زن) هستند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 4 درصد افزایش داشت.

به گزارش ایلنا، علی عباسی بابیان اینکه از این موارد 55 نفر متأهل و مابقی مجرد هستند، گفت: بر اساس آمارهای موجود در هشت‌ماهه سال جاری سقوط از بلندی با 48 فوتی رتبه اول مرگ‌های ناشی از حوادث کار را به خود اختصاص می‌دهد و جسم سخت و برق‌گرفتگی هرکدام با 11 و سایر با 8 فوتی در رتبه‌های بعدی مرگ براثر حوادث کار قرار دارند.

وی افزود: در هشت‌ماهه امسال بیشترین مرگ‌های ناشی از حوادث کار با 16 مورد در مردادماه و کمترین آن با 4 مورد در فروردین‌ماه ثبت‌شده‌ است.

مدیر کل پزشکی قانونی مازندران، تصریح کرد: طی این مدت شهرستان‌های ساری با 15، آمل با ۹ و بابل با 8 به ترتیب بیشترین و شهرستان‌های بهشهر، بابلسر، جویبار و محمودآباد هرکدام با یک فوتی کمترین موارد مرگ براثر حوادث کار را داشتند.

وی به تفکیک سن متوفیان گفت: بیشترین سن مربوط به افراد 31 تا 40 سال با 18 فوتی و سنین بیش از 61 سال با ۵ فوتی کمترین آمار طی این هشت ماه گزارش‌شده است.

عباسی افزود: بر اساس آمار مراکز پزشکی قانونی استان طی هشت ماه امسال 573 (530 مرد و مابقی زن) مصدوم ناشی از حوادث کار به پزشکی قانونی مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 3 درصد کاهش داشت.

عضو شورای قضایی استان ارزش نهادن به جان انسان‌ها، داشتن برنامه ایمنی در کار، رعایت استانداردها و قوانین مربوطه، آموزش و ایجاد نظام اطلاع‌رسانی و عبرت از حوادثی که اتفاق افتاده را از مهم‌ترین راهکارها در راستای کاهش حوادث ناشی از کار دانست.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری