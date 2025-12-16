خبرگزاری کار ایران
واژگونی اتوبوس مسافربری در نزدیکی نطنز اصفهان؛ ۱۰ نفر کشته شدند

بر اثر واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری در ۱۰ کیلومتری آزادراه شرق اصفهان (پل شیراز) از سمت نطنز ۱۰ نفر کشته شدند.

به گزارش ایلنا، رییس اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شامگاه دوشنبه گفت: در پی این حادثه چهار واحد عملیاتی اورژانس ۱۱۵ و ۳ واحد عملیاتی از هلال احمر و همچنین یک دستگاه اتوبوس آمبولانس به محل اعزام شدند.

علیرضا زمانپور همچنین از اعلام آماده باش به بیمارستان های نطنز، شاهین شهر، غرضی و امین برای پذیرش مصدومان خبر داد.

یه گفته مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان این حادثه تا کنون ۱۰ کشته برجای گذاشته است.

منصور شیشه فروش گفت: این حادثه در حدود ساعت ۲۲ و ۲۰ دقیقه در محور اصفهان- نطنز کیلومتر ۸۰ رخ داده و به گفته شاهدان عینی اتوبوس مسافربری وارد لاین مخالف خود شده و سپس واژگون شده است.

وی افزود: تیم های امدادی هنوز در حال امدادرسانی به این حادثه هستند.

 

