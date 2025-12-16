واژگونی اتوبوس مسافربری در نزدیکی نطنز اصفهان؛ ۱۰ نفر کشته شدند

به گزارش ایلنا، رییس اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شامگاه دوشنبه گفت: در پی این حادثه چهار واحد عملیاتی اورژانس ۱۱۵ و ۳ واحد عملیاتی از هلال احمر و همچنین یک دستگاه اتوبوس آمبولانس به محل اعزام شدند.

علیرضا زمانپور همچنین از اعلام آماده باش به بیمارستان های نطنز، شاهین شهر، غرضی و امین برای پذیرش مصدومان خبر داد.

یه گفته مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان این حادثه تا کنون ۱۰ کشته برجای گذاشته است.

منصور شیشه فروش گفت: این حادثه در حدود ساعت ۲۲ و ۲۰ دقیقه در محور اصفهان- نطنز کیلومتر ۸۰ رخ داده و به گفته شاهدان عینی اتوبوس مسافربری وارد لاین مخالف خود شده و سپس واژگون شده است.

وی افزود: تیم های امدادی هنوز در حال امدادرسانی به این حادثه هستند.