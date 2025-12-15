خبرگزاری کار ایران
مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی خبر داد:

یک کشته و 3 مصدوم؛ ارمغان تصادف محور آشخانه به جنگل گلستان

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان خراسان شمالی به وقوع یک فقره تصادف در محورهای مواصلاتی این استان اشاره کرده و گفت: حادثه رانندگی در محور آشخانه به جنگل گلستان، یک کشته و 3 مصدوم بر جای گذاشت. علت این حادثه به وسیله کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.

به گزارش ایلنا، ابوالفضل محبان افزود: ساعت 17 امروز گزارشی مبنی بر برخورد یک دستگاه خودروی تویوتا با پراید در محور مواصلاتی آشخانه به جنگل گلستان روبروی پمپ بنزین چمن‌بید، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان خراسان شمالی اعلام شد.

وی ادامه داد: پس از اعلام گزارش این حادثه رانندگی به جمعیت هلال‌احمر استان خراسان شمالی، بلافاصله تیم امدادی پایگاه چمن‌بید به محل حادثه اعزام شدند. در این سانحه رانندگی 4 نفر دچار سانحه شدند که متأسفانه یک نفر جان خود را از دست داد و 3 نفر دیگر مصدوم شدند.

