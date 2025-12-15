عاملان قتل محله دروازه قرآن یزد دستگیر شدند

به گزارش ایلنا از یزد، مهدی حسن‌پور در خصوص دستگیری عاملان درگیری منجر به قتل در این یزد، به خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل، بازپرس ویژه قتل و مأموران انتظامی استان بلافاصله وارد عمل شده و تمامی افراد دخیل را دستگیر کردند.

وی در تشریح ماجرا افزود: تحقیقات اولیه نشان می‌دهد گروهی از جوانان متشکل از سه پسر و چهار دختر، در پارک‌های شاهدیه و نصرت‌آباد به شب‌نشینی، مصرف مشروبات الکلی و رفتارهای ناهنجار مبادرت کرده بودند.

دادستان مرکز استان یزد گفت: در جریان بازگشت به منزل، متأسفانه مقتول با رفتار نامناسب و ایجاد مزاحمت برای یکی از دختران، موجب واکنش دوست او شده که این واکنش به درگیری لفظی انجامید. با فراخوان سایر دوستان به محل، درگیری جمعی بین آنان اتفاق افتاد.

حسن‌پور تصریح کرد: با حضور سایرین، حمله دسته‌جمعی به مقتول صورت گرفت و در جریان این درگیری، با وارد شدن دو ضربه چاقو به نواحی کتف و پشت کمر، قتل رخ داد.

وی با تقدیر از اقدام سریع و هوشیارانه مأموران انتظامی و تلاش‌های اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی استان یزد تصریح کرد: کلیه افراد دخیل در حادثه، اعم از عاملان مستقیم و همراهان، در همان شب تا صبح شناسایی، دستگیر و به مرجع قضایی تحویل داده شدند و متهمان در تحقیقات مقدماتی به ارتکاب جرم اقرار کرده‌اند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد این حادثه را نمونه‌ای تلخ و روشن از پیامدهای ناگوار ولگردی شبانه، مصرف مشروبات الکلی و روابط ناسالم خارج از چارچوب شرع و قانون دانست و هشدار داد: چنین رفتارهایی نه تنها امنیت جامعه را مختل می‌کند، بلکه می‌تواند به جنایات هولناکی مانند قتل عمد بیانجامد.

حسن‌پور با ابراز تسلیت به خانواده‌ی مقتول تأکید کرد: پرونده با جدیت و سرعت در حال رسیدگی است و متهمان طبق قانون با شدیدترین مجازات‌ها روبرو خواهند شد.

وی در پایان از تمامی شهروندان، به‌ویژه والدین گرامی، خواست تا با نظارت و هدایت بیشتر بر فرزندان و پرهیز از مشارکت در چنین تجمعات و رفتارهای ناسالم، در حفظ امنیت و آرامش عمومی جامعه سهیم باشند.

