معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان خبر داد:
قتل مادر به دست فرزند در کهگیلویه و بویراحمد / جنایت به دلیل اختلافات خانوادگی
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد از وقوع یک جنایت در این استان اشاره کرده و در این خصوص گفت: یک فقره قتل در این استان کشف شده است. در این رابطه متهم به قتل در شهر یاسوج شناسایی و دستگیر شد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ محمد شرفیان افزود: مادری 51 ساله در محله فرهنگیان «تل خسرو» یاسوج با انگیزه اختلاف خانوادگی به قتل رسیده است. قاتل این جنایت که فردی 44 ساله است با اقدام بهنگام پلیس شناسایی و دستگیر شده است.
وی ادامه داد: پس از دریافت گزارش، تیمهای پلیس آگاهی و اورژانس در محل حاضر شده و جسد خانمی 51 ساله را با آثار ضربه به سر و صورت کشف کردند. متهم در اظهارات اولیه به قتل مادر خود اعتراف کرده و انگیزه را اختلافات خانوادگی عنوان کرد.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد به فرایند پیگیری این پرونده قتل اشاره کرده و در این رابطه اظهار داشت: با حضور به موقع دادستان و پزشکی قانونی در صحنه جرم، تمایم اقدامات قانونی و کارشناسی با دقت و سرعت انجام پذیرفت.
سرهنگ شرفیان به دستگیری و شرایط بازداشت قاتل این جنایت اشاره داشته در این راستا تصریح کرد: متهم به قتل هم اکنون در بازداشت پلیس آگاهی به سر میبرد. در این راستا تحقیقات تخصصی برای بررسی دقیقتر انگیزه و جزییات قوع قتل ادامه دارد.