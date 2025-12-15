قتل مادر به دست فرزند در کهگیلویه و بویراحمد / جنایت به دلیل اختلافات خانوادگی

به گزارش ایلنا، سرهنگ محمد شرفیان افزود: مادری 51 ساله در محله فرهنگیان «تل خسرو» یاسوج با انگیزه اختلاف خانوادگی به قتل رسیده است. قاتل این جنایت که فردی 44 ساله است با اقدام بهنگام پلیس شناسایی و دستگیر شده است.

وی ادامه داد: پس از دریافت گزارش، تیم‌های پلیس آگاهی و اورژانس در محل حاضر شده و جسد خانمی 51 ساله را با آثار ضربه به سر و صورت کشف کردند. متهم در اظهارات اولیه به قتل مادر خود اعتراف کرده و انگیزه را اختلافات خانوادگی عنوان کرد.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد به فرایند پیگیری این پرونده قتل اشاره کرده و در این رابطه اظهار داشت: با حضور به موقع دادستان و پزشکی قانونی در صحنه جرم، تمایم اقدامات قانونی و کارشناسی با دقت و سرعت انجام پذیرفت.

سرهنگ شرفیان به دستگیری و شرایط بازداشت قاتل این جنایت اشاره داشته در این راستا تصریح کرد: متهم به قتل هم اکنون در بازداشت پلیس آگاهی به سر می‌برد. در این راستا تحقیقات تخصصی برای بررسی دقیق‌تر انگیزه و جزییات قوع قتل ادامه دارد.

