34 هزار عدد قرص غیرمجاز در تفرش کشف شد

به گزارش ایلنا، سرهنگ حسین اسلامی افزود: مأموران پاسگاه انتظامی بازرجان شهرستان تفرش با همکاری مأموران پلیس آگاهی این شهرستان، حین کنترل خودروهای عبوری یک دستگاه خودرو سواری حامل کالای قاچاق را شناسایی و آن را متوقف کردند.

وی به قرص‌های غیرمجاز کشف شده در این عملیات اشاره کرده و ادامه داد: مأموران در بازرسی از خودرو سواری 34 هزار عدد قرص غیرمجاز به ارزش 6 میلیارد و 800 میلیون ریال را کشف کردند. یک متهم نیز با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان تفرش اظهار داشت: برخورد با قاچاقچیان کالا و ارز به صورت قاطع و مستمر در دستور کار است. تعامل و همکاری بیش از پیش شهروندان با پلیس در اطلاع‌رسانی و اعلام موارد مشکوک و مظنون از طریق سامانه فوریت‌های پلیسی 110 موجب برخورد با تخلفات می‌شود.

