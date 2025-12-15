خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرمانده انتظامی شهرستان تفرش:

34 هزار عدد قرص غیرمجاز در تفرش کشف شد

34 هزار عدد قرص غیرمجاز در تفرش کشف شد
کد خبر : 1728245
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان تفرش به کشف قرص‌های غیرمجاز در این شهرستان اشاره کرده و در این خصوص گفت: 34 هزار عدد قرص غیرمجاز به ارزش 6 میلیارد و 800 میلیون ریال در بازرسی از یک دستگاه خودروی سواری در تفرش کشف شد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ حسین اسلامی افزود: مأموران پاسگاه انتظامی بازرجان شهرستان تفرش با همکاری مأموران پلیس آگاهی این شهرستان، حین کنترل خودروهای عبوری یک دستگاه خودرو سواری حامل کالای قاچاق را شناسایی و آن را متوقف کردند.

وی به قرص‌های غیرمجاز کشف شده در این عملیات اشاره کرده و ادامه داد: مأموران در بازرسی از خودرو سواری 34 هزار عدد قرص غیرمجاز به ارزش 6 میلیارد و 800 میلیون ریال را کشف کردند. یک متهم نیز با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان تفرش اظهار داشت: برخورد با قاچاقچیان کالا و ارز به صورت قاطع و مستمر در دستور کار است. تعامل و همکاری بیش از پیش شهروندان با پلیس در اطلاع‌رسانی و اعلام موارد مشکوک و مظنون از طریق سامانه فوریت‌های پلیسی 110 موجب برخورد با تخلفات می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری