میانگین ابتلا به آنفلوآنزا در آذربایجان شرقی،۲ برابر آستانه هشدار است
مدیر گروه پیشگیری از بیماریهای واگیر دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: در حال حاضر، میانگین کشوری ابتلا به آنفلوآنزا در کشور سه و نیم برابر آستانه هشدار است و در استان آذربایجان شرقی نیز این عدد دو برابر آستانه هشدار گزارش شده است.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، سیمین خیاطزاده از تداوم روند افزایشی ابتلا به آنفلوآنزا در استان خبر داد و گفت: آنفلوآنزا با ۳۵.۵ درصد، در صدر ویروسهای تنفسی در گردش کشور قرار گرفته است و این رقم، در استان ما، ۲۰ درصد است. هنوز موارد مراجعه به مراکز درمانی کاهش نیافته و همچنان در حال اضافه شدن موارد جدید هستیم. وضعیت به گونهای نیست که به زیر آستانه هشدار برسیم.
وی با تأکید بر آمادگی مراکز درمانی استان اظهار کرد: از حدود یک ماه پیش، تمهیدات لازم در سطح استان اجرایی شده و اطلاعرسانیهای گستردهای از طریق رسانهها و صدا و سیما برای خانوادهها صورت گرفته است. تمامی مراکز درمانی آمادگی کامل برای پذیرش و ارائه خدمات به بیماران را دارند و هیچگونه مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
وی گفت: با توجه به اینکه ویروس آنفلوآنزای فعلی عمدتاً کودکان و نوجوانان را درگیر میکند، تعطیلی چندروزه مدارس با هدف کاهش تماس و کنترل سرعت انتشار بیماری انجام شد. انتظار داریم خانوادهها در این مدت در خانه بمانند و در صورت بروز علائم، با مصرف مایعات و استراحت به بهبودی کمک کنند تا در زمان بازگشایی مدارس، دانشآموزان در سلامت کامل حضور یابند.
مدیر گروه پیشگیری از بیماریهای واگیر دانشگاه علوم پزشکی تبریز همچنین بر رعایت بهداشت فردی تأکید کرد و افزود: شستوشوی مداوم دستها با آب و صابون ضروری است، چرا که برخی ویروسها تا هشت ساعت روی سطوح باقی میمانند باید از تماس دستهای آلوده با دهان، بینی و چشمها خودداری شود.
وی استفاده از ماسک را برای سه گروه الزامی دانست و گفت: نخست، افرادی که دارای علائم بیماری هستند، حتی در هفته دوم پس از بهبودی نیز میتوانند ناقل ویروس باشند و باید در محل کار یا مدرسه از ماسک استفاده کنند. دوم، افراد دارای بیماریهای زمینهای بهویژه بیماران قلبی و عروقی و سالمندان که بهتر است از حضور در تجمعات خودداری کنند. سوم، تمامی دانشآموزان که برای آموزش پیشگیری و حفظ سلامت خود باید در طول ساعات حضور در کلاس از ماسک استفاده کنند.
خیاطزاده خاطرنشان کرد: دستورالعملهای بهداشتی به آموزش و پرورش ابلاغ شده و تصمیمگیری درباره ادامه تعطیلی مدارس یا بازگشایی آنها با هماهنگی سایر نهادهای مسئول انجام خواهد شد.