آموزش در مدارس آذربایجان شرقی در تمام مقاطع تحصیلی سه شنبه و چهارشنبه غیرحضوری شد
مدیرکل پدافند غیرعامل استان آذربایجان شرقی اعلام کرد: آموزش در مدارس استان آذربایجان شرقی در تمام مقاطع تحصیلی در هفته جاری (روزهای سه شنبه، چهارشنبه، ۲۵ الی ۲۶ آذرماه) جهت اطمینان خاطر از قطع زنجیره بیماری آنفلوانزا و کنترل آن، به صورت غیرحضوری از طریق شبکه شاد انجام خواهد شد.
به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، علی امیری در جلسه کارگروه پدافند غیرعامل استانداری آذربایجان شرقی روز دوشنبه ۲۴ آذرماه در خصوص کنترل بیماری آنفلوانزا اظهار کرد: میزان ابتلا در آذربایجان شرقی پایین تر از میانگین کشوری است و بیمارستان های استان آمادگی کامل برای پذیرش بیماران را دارند، اما شهروندان از حضور در تجمعات غیرضروری برای مقابله با زنجیره ابتلا به آنفلوانزا پرهیز نمایند.
وی افزود: جلسات و همایشها در دستگاههای مختلف در حد امکان به صورت وبیناری برگزار شود.
وی ادامه داد: شهروندان در خصوص دورهمیهای شب یلدا، توصیههای بهداشتی به ویژه در خصوص بیماران و سالمندان را جهت جلوگیری از انتقال بیماری رعایت کنند.
وی همچنین در پایان خاطرنشان کرد: دانشگاهها و ادارات در سطح استان باز و طبق روال عادی فعالیت خواهند کرد.