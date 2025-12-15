عضو شورای شهر اراک عنوان کرد:
اجرای طرح پیادهراه هسته مرکزی شهر اراک نیازمند مشارکت تمامی اقشار جامعه
پروژه شهرک خودرو سالها است به نتیجه نرسیده است
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اراک گفت: طرح پیادهراه هسته مرکزی شهر و احداث شهرک سلامت از مهمترین پروژههای مدیریت شهری است که با هدف کاهش ترافیک و آلودگی و همچنین تمرکز خدمات در مرکز شهر پیگیری میشود. تحقق آن نیازمند مشارکت شهروندان، رسانهها و همراهی کادر درمان است.
به گزارش ایلنا، عباس خسروانی افزود: موضوع پیادهراه مرکز شهر سالها است در قالب طرح جامع ترافیک و طرح هسته مرکزی پیشبینی و تصویب شده، اما به دلیل نبود اراده اجرایی، تاکنون عملیاتی نشده است. شورای شهر از اجرای این طرح حمایت میکند و مطالعات و نظرات کارشناسی و مردمی پیش از اجرا تکمیل خواهد شد.
وی به مشکلات موجود در مرکز شهر اراک اشاره کرده و ادامه داد: تمرکز خدمات آموزشی، درمانی و رفاهی در مرکز شهر مشکلات جدی برای شهروندان ایجاد کرده و اجرای پیادهراه و پروژههای مکمل مانند احداث پارکینگهای طبقاتی و توسعه ناوگان حملونقل عمومی میتواند به آرامسازی هسته مرکزی کمک کند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اراک اظهار داشت: تجربه سایر شهرهای کشور نشان داده است که اجرای پیادهراه در ابتدا با مقاومتهایی مواجه میشود، اما پس از بهرهبرداری، فواید آن از جمله کاهش ترافیک، کاهش آلودگی هوا و صوتی، رونق اقتصادی و افزایش تعاملات اجتماعی مورد استقبال مردم قرار میگیرد.
خسروانی به پروژه شهرک سلامت اراک اشاره داشته و تصریح کرد: زمین این شهرک تملک، معابر اصلی آن نیز آمادهسازی و نقشه اجرایی ساختمانها نیز تهیه شده است. نیاز است پزشکان و صاحبان مراکز بهداشتی و درمانی برای انتقال بخشی از خدمات درمانی به این شهرک همکاری کنند تا بار ترافیکی مرکز شهر کاهش یابد.
وی به پروژه شهرک خودرو اشاره کرده و بیان داشت: این طرح که با هدف انتقال مشاغل مزاحم از مرکز شهر طراحی شده، سالها است به نتیجه نرسیده است، اما تا پایان سال بخشی از فازهای آن بهرهبرداری میشود. هیچ پروژهای بدون مشارکت مردم به سرانجام نمیرسد و نیازمند همافزایی جامعه برای تحقق توسعه است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اراک با رد تمرکز بودجههای عمرانی در هسته مرکزی شهر، تأکید کرد: پروژههای متعددی از جمله احداث میادین میوه و تکمیل پروژههای گردشگری در نقاط مختلف شهر اراک اجرایی شده و در این راستا بودجهها و اعتبارات شهری به صورت متوازن تخصیص یافته است.