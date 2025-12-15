خبرگزاری کار ایران
آمادگی ١٠٠ درصد برای مواجهه بارندگی‌های شدید؛

حجم بارش‌ها در بعضی نقاط فارس بیش از ١٠٠ میلیمتر در روز خواهد بود
مدیرعامل آب منطقه‌ای فارس با اشاره به داده‌های هواشناسی و اعلام وضعیت سطح قرمز بارندگی روز‌های پایانی این هفته، از آمادگی ١٠٠ درصدی ارکان این شرکت برای مواجهه با شرایط سخت، خبر داد.

‌به گزارش ایلنا، سیاوش بد‌ری در حاشیه جلسه ستاد بحران این شرکت، گفت: در پی اطلاعیه‌های هواشناسی و ستاد بحران استان فارس مبنی بر احتمال وقوع بارش‌های سنگین به شکل باران و برف، اقدامات لازم برای ارتقاء سطح آمادگی ارکان مختلف این شرکت، اجرایی شده است.

او با اشاره به برگزاری جلسات متعدد ستاد بحران آب منطقه‌ای فارس با حضور معاونان، مدیران و مشاوران، گفت: بررسی وضعیت آبراهه‌ها، سد‌ها، رودخانه‌ها و مسیل‌ها، به شکل روتین و مستمر طی سال انجام می‌شود اما از ابتدای هفته جاری، این اقدامات تسریع شده و گسترش یافته است.

رئیس هیئت‌مدیره آب منطقه‌ای فارس خاطرنشان کرد: طی روز‌های اخیر، تیم‌های گشت و بازرسی به مدیریت مدیران و کارشناسان ادارات شهرستان‌ها و تیم‌های ستاد مرکزی، با حضور در نقاط پرخطر، وضعیت را برای همه سناریو‌های پیش‌رو ارزیابی کرده‌اند.

بد‌ری با یادآوری اینکه اقدامات لازم برای لایروبی رودخانه‌ها و مسیل‌ها و پاکسازی حریم و بستر این عرصه‌ها، اجرایی شده است، گفت: براساس داده‌های آماری و اطلاعات اعلامی سازمان هواشناسی، حجم بارش‌ها در بعضی نقاط استان بیش از ١٠٠ میلیمتر در روز پیش‌بینی شده است.

‌مدیرعامل آب منطقه‌ای فارس با تاکید براینکه حفاظت از جان ساکنان نقاط در معرض سیلاب، اولویت اصلی است، گفت: در هماهنگی کامل با ستاد مدیریت بحران استانداری فارس، تمهیدات لازم برای مواجهه با شرایط دشوار پیش‌رو اندیشیده و اجرایی شده است.

