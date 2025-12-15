اختلاف خانوادگی در فیروز آباد استان فارس به قتل برادر منجر شد
فرمانده انتظامی شهرستان فیروزآباد از دستگیری فردی که در جریان اختلاف خانوادگی برادر خود را به قتل رسانده بود، خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ ابوالحسن مزارعی در تشریح این خبر اظهار داشت: صبح امروز حوالی ساعت ٧ و در پی اعلام به مرکز فوریتهای پلیسی ١١٠ مبنی بر وقوع یک فقره درگیری با سلاح سرد در یکی از محلات این شهرستان، بلافاصله ماموران انتظامی در محل حادثه حاضر و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود: در بررسیهای اولیه و تحقیق از دیگر اعضای خانواده مشخص شد ضارب ٢٣ساله به منزل برادر خود مراجعه و به علت اختلاف بر سر تقسیم ارثومیراث با چاقو برادر ۵٢ساله خود را از ناحیه قفسه سینه و گردن و همچنین برادرزاده ١٩ساله خود را نیز از ناحیه دست و سر مورد جراحت قرار داده است.
سرهنگ "مزارعی" تصریح کرد: متهم بهمحض مشاهده مامورین به پشتبام منزل متواری و با چاقو اقدام به خودزنی از ناحیه شکم و سینه مینماید که ماموران انتظامی با شیوه و شگردهای پلیسی متهم را دستگیر و تحتالحفظ به همراه دو نفر مصدوم دیگر توسط اورژانس جهت مداوا به بیمارستان قائم"عج" منتقل شد.
سرهنگ مزارعی با بیان اینکه متاسفانه برادر قاتل بر اثر شدت جراحات وارده و خونریزی در بیمارستان فوت نمود، گفت: قاتل نیز همچنان در بیمارستان تحت مراقبت و درمان میباشد.
فرمانده انتظامی فیروزآباد با بیان اینکه پلیس با افرادی که بهصورت فردی و یا جمعی اقدام به شرارت و ایجاد ناامنی در جامعه کنند، با قاطعیت برخورد میکند، از شهروندات درخواست کرد در هنگام اختلافات و درگیری خونسردی خود را حفظ کرده و قانونمندانه عمل کنند؛ زیرا وقوع چنین حوادثی موجب ضرر و زیان مادی و معنوی جبرانناپذیری خواهد بود.