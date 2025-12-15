اختلاف خانوادگی در فیروز آباد استان فارس به قتل برادر منجر شد

به گزارش ایلنا، سرهنگ ابوالحسن مزارعی در تشریح این خبر اظهار داشت: صبح امروز حوالی ساعت ٧ و در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ١١٠ مبنی بر وقوع یک فقره درگیری با سلاح سرد در یکی از محلات این شهرستان، بلافاصله ماموران انتظامی در محل حادثه حاضر و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه و تحقیق از دیگر اعضای خانواده مشخص شد ضارب ٢٣‌ساله به منزل برادر خود مراجعه و به علت اختلاف بر سر تقسیم ارث‌و‌میراث با چاقو برادر ۵٢‌ساله خود را از ناحیه قفسه سینه و گردن و همچنین برادرزاده ١٩ساله خود را نیز از ناحیه دست و سر مورد جراحت قرار داده است.

سرهنگ "مزارعی" تصریح کرد: متهم به‌محض مشاهده مامورین به پشت‌بام منزل متواری و با چاقو اقدام به خودزنی از ناحیه شکم و سینه می‌نماید که ماموران انتظامی با شیوه و شگرد‌های پلیسی متهم را دستگیر و تحت‌الحفظ به همراه دو نفر مصدوم دیگر توسط اورژانس جهت مداوا به بیمارستان قائم"عج" منتقل شد.

سرهنگ مزارعی با بیان اینکه متاسفانه برادر قاتل بر اثر شدت جراحات وارده و خونریزی در بیمارستان فوت نمود، گفت: قاتل نیز همچنان در بیمارستان تحت مراقبت و درمان می‌باشد.

فرمانده انتظامی فیروزآباد با بیان اینکه پلیس با افرادی که به‌صورت فردی و یا جمعی اقدام به شرارت و ایجاد ناامنی در جامعه کنند، با قاطعیت برخورد می‌کند، از شهروندات درخواست کرد در هنگام اختلافات و درگیری خونسردی خود را حفظ کرده و قانونمندانه عمل کنند؛ زیرا وقوع چنین حوادثی موجب ضرر و زیان مادی و معنوی جبران‌ناپذیری خواهد بود.

