جولان آلاینده‌ها در ۱۶ شهر خوزستان

کیفیت هوای ۱۶ شهر خوزستان صبح امروز در وضعیت قرمز و نارنجی قرار دارند.

به گزارش ایلنا از خوزستان و براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، ۹ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و ناسالم و ۷ شهر دیگر در وضعیت نارنجی قرار دارند.

شاخص کیفی هوا صبح امروز دوشنبه در شهر آبادان ۱۶۲، خرمشهر ۱۵۵، بندر ماهشهر، سوسنگرد و هویزه ۱۵۳، اهواز، دزفول و کوت عبدالله ۱۵۲ و در شوشتر ۱۵۱ AQI ثبت شده که نشان دهنده وضعیت قرمز و ناسالم هوا برای همه گروه‌های سنی است.

طی این مدت این شاخص در هوای شهر‌های لالی ۱۴۱، اندیمشک ۱۳۱، شادگان ۱۲۶، بهبهان و ملاثانی ۱۲۳ آغاجاری ۱۲۲ و در شهر شوش ۱۲۱ AQI ثبت شده که نشان دهنده آلودگی هوا برای گروه‌های حساس مثل کودکان و بیمان قلبی و ریوی است.

همچنین در این مدت شاخص کیفی هوا (AQI)، در شهر‌های هفتکل ۹۵، باغملک ۸۶، رامشیر ۷۸، رامهرمز ۶۵ و در مسجدسلیمان ۵۸ AQI ثبت شده که نشان دهنده کیفیت قابل قبول و سالم بودن هوای این شهرها می‌باشد.

 

