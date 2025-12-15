خبرگزاری کار ایران
مه شدید، ۷ پرواز ورودی و خروجی فرودگاه اهواز را مختل کرد

کد خبر : 1727916
۷ پرواز ورودی و خروجی فرودگاه شهید سلیمانی اهواز امروز و به دلیل وقوع مه شدید، با اخلال مواجه شده‌اند.

به گزارش ایلنا از خوزستان و براساس اطلاعات دریافتی از فرودگاه بین‌المللی شهید سلیمانی اهواز، امروز دوشنبه دو پرواز در بخش ورودی و ۵ پرواز در بخش خروجی یا باطل شده‌اند یا تا اطلاع ثانوی متوقف شده‌اند که به معنای به‌هم‌خوردن برنامه اولیه مسافران این پروازهاست.

در بخش پرواز‌های خروجی، پرواز چابهار ایر به شماره IRU ۷۶۲۳ از اهواز به مقصد تهران که برای ساعت ۰۷:۰۵ برنامه‌ریزی شده بود باطل شده است و پرواز کارون به شماره KRU ۲۵۳۱ به مقصد سیری در ساعت ۰۷:۰۰، پرواز آتا به شماره TBZ ۵۶۳۶ در ساعت ۰۸:۳۰، پرواز اروان به شماره INA ۶۷۰۹ در ساعت ۰۸:۳۵ و پرواز قشم ایر به شماره QSM ۱۲۲۲ در ساعت ۱۰:۱۵ همگی تا اطلاع ثانوی متوقف اعلام شده‌اند. این وضعیت به معنی عدم امکان انجام پرواز در زمان مقرر و نیاز به اطلاع‌رسانی مستمر به مسافران تا زمان عادی شدن شرایط است.

در بخش پرواز‌های ورودی به فرودگاه اهواز نیز، پرواز چابهار ایر به شماره IRU ۷۶۲۲ از مبدا تهران با زمان ورود ۰۶:۰۵ لغو شده و پرواز اروان به شماره INA ۶۷۰۸ که قرار بود در ساعت ۰۷:۳۵ از تهران در فرودگاه اهواز به زمین بنشیند، تا اطلاع ثانوی متوقف اعلام شده است.

برای روز دوشنبه در مجموع ۵۰ پرواز ورودی و خروجی در فرودگاه اهواز برنامه‌ریزی شده است که شامل ۲۵ پرواز ورودی و ۲۵ پرواز خروجی در مسیرهایی، چون تهران، مشهد، شیراز، کیش، اصفهان و سیری می‌شود. بخش قابل توجهی از این پرواز‌ها به مسیر تهران اختصاص دارد و تعدادی نیز به مقاصد مشهد، شیراز، کیش و اصفهان انجام می‌شود که نشان‌دهنده تمرکز شبکه پروازی اهواز بر پرواز‌های داخلی پرترافیک است.

از ۲۵ پرواز ورودی برنامه‌ریزی شده در این روز، عمده پرواز‌ها از مبدا تهران انجام می‌شوند و در کنار آنها پرواز‌هایی از مبادی مشهد، شیراز، کیش و اصفهان نیز در برنامه قرار دارد. در بخش خروجی نیز بخش اصلی پرواز‌ها از اهواز به مقصد تهران تعریف شده و سایر پرواز‌ها به مقاصدی همچون مشهد، شیراز، کیش، اصفهان و سیری اختصاص یافته که در صورت تداوم شرایط نامساعد جوی، می‌تواند بر برنامه سفر تعداد قابل توجهی از مسافران این مسیر‌ها اثر بگذارد.

