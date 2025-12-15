خبرگزاری کار ایران
علت مرگ آبزیان در زهکش اندیمشک در دست بررسی است / شایعه آلودگی رودخانه دز تکذیب شد

رئیس اداره حفاظت محیط زیست اندیمشک با رد شایعه وقوع تلفات آبزیان در رودخانه دز اعلام کرد که این حادثه در زهکش کنار شهرک بنوار ناظر رخ داده و بررسی‌های زیست‌محیطی برای تعیین علت دقیق آن ادامه دارد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، علی جهانی‌میر با اشاره به انتشار تصاویر و فیلم‌هایی از تلفات آبزیان در فضای مجازی، اظهار کرد: علت مرگ آبزیان مشاهده‌شده در زهکش کنار شهرک بنوار ناظر این شهرستان در حال بررسی است و شایعه مطرح‌شده مبنی بر وقوع این تلفات در رودخانه دز صحت ندارد.

وی با بیان اینکه نمونه‌برداری از آب این زهکش انجام شده است، افزود: نمونه‌ها برای انجام آزمایش‌های تخصصی به آزمایشگاه معتمد محیط زیست ارسال شده و پس از اعلام نتایج، علت دقیق تلفات مشخص خواهد شد.

جهانی‌میر با تأکید بر اینکه تاکنون دلیل قطعی برای این حادثه تعیین نشده است، ادامه داد: ورود احتمالی پساب شهرک صنعتی به این زهکش یکی از فرضیه‌های مطرح‌شده است که نیاز به بررسی‌های دقیق‌تر دارد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست اندیمشک با اشاره به بازدیدهای میدانی انجام‌شده تصریح کرد: تلفات آبزیان تنها در محدوده ابتدایی این زهکش مشاهده شده و در طول مسیر آن تلفاتی گزارش نشده است.

وی خاطرنشان کرد: این زهکش هیچ‌گونه ارتباطی با رودخانه دز ندارد و به رودخانه بالارود منتهی می‌شود که در حال حاضر نیز بدون آب است؛ بنابراین نگرانی بابت آلودگی منابع آبی وجود ندارد.

از روز گذشته انتشار تصاویر تلفات ده‌ها ماهی و آبزی در بخش مرکزی اندیمشک باعث نگرانی شهروندان و فعالان محیط زیست شده است. در برخی فیلم‌های منتشرشده، ورود پساب یکی از واحدهای صنعتی به‌عنوان علت این تلفات مطرح شده که این ادعا تا زمان اعلام نتایج نهایی آزمایش‌های زیست‌محیطی قابل تأیید یا رد نیست.

در همین راستا، مدیر شهرک‌های صنعتی اندیمشک نیز شامگاه یکشنبه با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی از ورود تیم‌های تحقیقاتی محیط زیست برای بررسی علت تلف شدن آبزیان خبر داد.

