به گزارش ایلنای گلستان، اسکندر مومنی در آیین افتتاح متمرکز هفت پروژه آموزشی استان گلستان اظهار کرد: هدف اصلی دولت فراهم‌سازی بستر مناسب، اعم از تسهیلات، مشوق‌های لازم و ایجاد فرصت برابر برای سرمایه‌گذاران خارجی، از جمله ایرانیان مقیم خارج، است تا تولید و اشتغال‌زایی به حداکثر برسد.

وی گفت: گلستان ظرفیت‌های گسترده در حوزه گردشگری دارد و بخش زیادی از هم‌وطنان در مسیر سفر به مشهد مقدس از این استان عبور می‌کنند، اما مدت ماندگاری آنان کوتاه است. گلستان در حوزه‌های کشاورزی، دامداری، محصولات باغی و صنایع مختلف دارای توانمندی‌های کم‌نظیری است.

وی تصریح کرد: گلستان سهم بسیار بالایی در فرهنگ، اقتصاد، دانش و بسیاری بخش‌های دیگر کشور دارد، اما شاید به اندازه سهمی که ایفا می‌کند، از منابع و امکانات ملی برخوردار نشده باشد. با تلاش دستگاه‌های امنیتی، انتظامی، نظامی و شورای تأمین، گلستان به کریدور امن شرق به غرب تبدیل شده است.

