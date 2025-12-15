وزیر کشور در گرگان:
سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران، همسایهمحوری و توسعه تعاملات منطقهای است
وزیر کشور گفت: سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران، همسایهمحوری و توسعه تعاملات منطقهای است. استان گلستان با برخورداری از امنیت پایدار، موقعیت راهبردی در کریدورهای شرق به غرب و شمال به جنوب، یکی از استانهای مستعد کشور برای سرمایهگذاری داخلی و خارجی به شمار میرود.
به گزارش ایلنای گلستان، اسکندر مومنی در آیین افتتاح متمرکز هفت پروژه آموزشی استان گلستان اظهار کرد: هدف اصلی دولت فراهمسازی بستر مناسب، اعم از تسهیلات، مشوقهای لازم و ایجاد فرصت برابر برای سرمایهگذاران خارجی، از جمله ایرانیان مقیم خارج، است تا تولید و اشتغالزایی به حداکثر برسد.
وی گفت: گلستان ظرفیتهای گسترده در حوزه گردشگری دارد و بخش زیادی از هموطنان در مسیر سفر به مشهد مقدس از این استان عبور میکنند، اما مدت ماندگاری آنان کوتاه است. گلستان در حوزههای کشاورزی، دامداری، محصولات باغی و صنایع مختلف دارای توانمندیهای کمنظیری است.
وی تصریح کرد: گلستان سهم بسیار بالایی در فرهنگ، اقتصاد، دانش و بسیاری بخشهای دیگر کشور دارد، اما شاید به اندازه سهمی که ایفا میکند، از منابع و امکانات ملی برخوردار نشده باشد. با تلاش دستگاههای امنیتی، انتظامی، نظامی و شورای تأمین، گلستان به کریدور امن شرق به غرب تبدیل شده است.