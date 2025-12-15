هواشناسی برای چهارمحال و بختیاری هشدار نارنجی صادر کرد
مدیر کل سازمان هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: با ورود سامانه بارشی به استان از اواخر امروز شاهد برف و باران، وزش باد و پدیده مه گرفتگی خواهیم بود و در این خصوص هشدار نارنجی صادر شده است.
معصومه نوروزی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا اظهارداشت: با فعالیت سامانه بارشی از اواخر امروز در استان شاهد بارش باران و برف، رعد و برق، وزش باد به نسبت شدید تا شدید، در ارتفاعات و نواحی کوهستانی کولاک برف، رخداد پدیده مه، کاهش دید و کاهش دما تا اوایل هفته آینده در استان هستیم.
وی افزود: اختلال در تردد و لغزندگی جاده ها، آبگرفتگی معابر، جاری شدن رواناب، بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانهها و سیلابی شدن مسیلها، ریزش سنگ در جاده ها، صاعقه، مخاطرات ناشی از وزش باد و کاهش دید در جادهها از پیامدهای این سامانه است.
نوروزی بیان کرد: شدت بارشها از پس فردا تا روز جمعه در استان پیش بینی میشود.
وی به رانندگان توصیه کرد تجهیزات زمستانه همراه داشته باشند و از کوهنوردان و عشایر خواست از صعود به ارتفاعات و حاشیه رودخانهها خودداری کنند.