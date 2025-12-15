خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هواشناسی برای چهارمحال و بختیاری هشدار نارنجی صادر کرد

هواشناسی برای چهارمحال و بختیاری هشدار نارنجی صادر کرد
کد خبر : 1727798
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر کل سازمان هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: با ورود سامانه بارشی به استان از اواخر امروز شاهد برف و باران، وزش باد و پدیده مه گرفتگی خواهیم بود و در این خصوص هشدار نارنجی صادر شده است.

معصومه نوروزی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا اظهارداشت: با فعالیت سامانه بارشی از اواخر امروز در استان شاهد بارش باران و برف، رعد و برق، وزش باد به نسبت شدید تا شدید، در ارتفاعات و نواحی کوهستانی کولاک برف، رخداد پدیده مه، کاهش دید و کاهش دما تا اوایل هفته آینده در استان هستیم.

وی افزود: اختلال در تردد و لغزندگی جاده ها، آبگرفتگی معابر، جاری شدن رواناب، بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها و سیلابی شدن مسیل‌ها، ریزش سنگ در جاده ها، صاعقه، مخاطرات ناشی از وزش باد و کاهش دید در جاده‌ها از پیامد‌های این سامانه است.

نوروزی بیان کرد: شدت بارش‌ها از پس فردا تا روز جمعه در استان پیش بینی می‌شود.

وی به رانندگان توصیه کرد تجهیزات زمستانه همراه داشته باشند و از کوهنوردان و عشایر خواست از صعود به ارتفاعات و حاشیه رودخانه‌ها خودداری کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری