هواشناسی برای چهارمحال و بختیاری هشدار نارنجی صادر کرد

معصومه نوروزی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا اظهارداشت: با فعالیت سامانه بارشی از اواخر امروز در استان شاهد بارش باران و برف، رعد و برق، وزش باد به نسبت شدید تا شدید، در ارتفاعات و نواحی کوهستانی کولاک برف، رخداد پدیده مه، کاهش دید و کاهش دما تا اوایل هفته آینده در استان هستیم.

وی افزود: اختلال در تردد و لغزندگی جاده ها، آبگرفتگی معابر، جاری شدن رواناب، بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها و سیلابی شدن مسیل‌ها، ریزش سنگ در جاده ها، صاعقه، مخاطرات ناشی از وزش باد و کاهش دید در جاده‌ها از پیامد‌های این سامانه است.

نوروزی بیان کرد: شدت بارش‌ها از پس فردا تا روز جمعه در استان پیش بینی می‌شود.

وی به رانندگان توصیه کرد تجهیزات زمستانه همراه داشته باشند و از کوهنوردان و عشایر خواست از صعود به ارتفاعات و حاشیه رودخانه‌ها خودداری کنند.

انتهای پیام/