به گزارش ایلنا از اصفهان، سید امیر سامع روز یکشنبه در دویستمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: اکنون حدود ۵۰ میلیون مترمکعب از پروژه انتقال آب دریا برای صنایع استان تامین می‌شود، در حالی که ناترازی زاینده‌رود بیش از یک میلیارد مترمکعب است؛ بنابراین این عدد در مقایسه با کمبود موجود، بسیار ناچیز است.

وی اضافه کرد: انتقال آب دریا به صنعت پروژه‌ای مهم است و صنایع نیز در آن مشارکت داشته‌اند، اما کارهای انجام‌نشده فراوانی باقی مانده است و نباید به بهانه تأمین بخشی از آب صنایع، توسعه صنایع آب‌بر و آلاینده‌ای مانند فولاد و پالایشگاه‌ها ادامه یابد.

نایب رییس شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: : تبلیغات پروژه مورد نظر سبب شده است که بسیاری فکر کنند مشکلات آب استان و زاینده‌رود با این پروژه حل می‌شود و از طرف دیگر افتتاح‌های چندباره و تبلیغات برخی مدیران صنایع فولاد، تصویری دور از واقعیت ایجاد کرده است که احتمال دارد پروژه‌های مهم تأمین آب منطقه را از اولویت خارج کند.

سامع خاطرنشان کرد: ما هر زمانی موضوع تأمین منابع پایدار آب و جاری‌سازی آب در رودخانه زاینده‌رود مطرح بوده است، پیگیری و با آن همراهی کرده‌ایم تا این چالش در سطح ملی بعنوان یک اولویت جدی باشد.

وی اظهار کرد: استان و شهر اصفهان دیگر ظرفیت راه اندازی صنایع آلاینده و افزایش بحران‌های آلودگی هوا، آب و خاک را ندارد بنابراین تنها صنایعی که می‌توانند در این خطه فعالیت داشته باشند، مجموعه‌های فناورمحور فاقداثر منفی بر آب، انرژی، پساب و خاک هستند.

