بازارهای موقت شهری شیراز تعطیل می شوند

به گزارش ایلنا، سجاد خلیلی امروز یکشنبه ۲۳ آذر در نشست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری شیرازگفت: با توجه به احتمال بروز حوادث و مخاطرات ناشی از شرایط جوی نامناسب و در راستای صیانت از ایمنی شهروندان و فعالان بازار، برگزاری هرگونه بازار موقت در بازه زمانی مذکور ممنوع بوده و تمامی بازارها تعطیل خواهند بود.