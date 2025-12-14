در پی هشدار قرمز هواشناسی؛
بازارهای موقت شهری شیراز تعطیل می شوند
در پی صدور هشدارهای هواشناسی و پیشبینی شرایط نامساعد جوی، سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری شیراز از تعطیلی کامل بازارهای موقت شهری در بازه زمانی از تاریخ ۲۴ تا ۲۸ آذرماه جاری خبر داد.
به گزارش ایلنا، سجاد خلیلی امروز یکشنبه ۲۳ آذر در نشست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری شیرازگفت: با توجه به احتمال بروز حوادث و مخاطرات ناشی از شرایط جوی نامناسب و در راستای صیانت از ایمنی شهروندان و فعالان بازار، برگزاری هرگونه بازار موقت در بازه زمانی مذکور ممنوع بوده و تمامی بازارها تعطیل خواهند بود.
وی تأکید کرد: در صورت مشاهده هرگونه فعالیت برخلاف مفاد این ابلاغیه، برخورد قانونی مطابق ضوابط و مقررات با افراد متخلف صورت خواهد گرفت و مسئولیت اطلاع رسانی و اجرای دقیق این دستورالعمل بر عهده مسئولان بازارهاست.
سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری شیراز در پایان از شهروندان خواست با رعایت توصیههای ایمنی و همکاری با دستگاههای اجرایی، در مدیریت شرایط پیشرو همراهی لازم را داشته باشند.