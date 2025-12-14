پیگیری ویژه پلیس برای شناسایی عوامل قتل نوجوان 14 ساله در چابهار
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان برای شناسایی و دستگیری عوامل قتل یک نوجوان چابهاری، دستور پیگیری ویژه صادر کرد.
به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع رسانی پلیس، سردار محمدرضا اسحاقی روز یکشنبه اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیس مبنی بر پیدا شدن پیکر نوجوانی در یکی از محله های چابهار، رسیدگی موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس قرار گرفت.
وی افزود: در بررسهای اولیه کارشناسان تشخیص هویت مشخص شد پیکر کشف شده متعلق به پسر نوجوان ۱۴ سالهای است که در شهرستان چابهار اعلام مفقودی شده بود.
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: تیم ویژهای از کارآگاهان مجرب پلیس آگاهی استان بهمنظور بررسی پیگیری سریع پرونده و شناسایی و دستگیری عوامل قتل اعزام شدند.
وی از شهروندان نیز درخواست کرد هرگونه اطلاعاتی در این زمینه را به مرکز فوریت های ۱۱۰ پلیس اطلاع دهند.
شهرستان چابهار با بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت در ۷۰۰ کیلومتری جنوب زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان است.