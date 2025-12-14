خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برگزاری دومین نمایشگاه صنایع تبدیلی و کشاورزی در مازندران

برگزاری دومین نمایشگاه صنایع تبدیلی و کشاورزی در مازندران
کد خبر : 1727322
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی صنایع تبدیلی کشاورزی مازندران گفت: دومین دوره نمایشگاه تخصصی صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و صنایع غذایی بهمن‌ماه امسال در استان برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، رضا رستمی در حاشیه مراسم رونمایی از پوستر دومین نمایشگاه تخصصی صنایع تبدیلی و کشاورزی مازندران که با حضور اسداله تیموری‌یانسری سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران، سید علاءالدین ربیعی، رئیس اتاق تعاون استان و مدیران اتحادیه‌های کشاورزی عضو اتاق تعاون مازندران برگزار شد در گفتگو با خبرنگاران از برگزاری دومین دوره نمایشگاه تخصصی صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و صنایع غذایی در استان خبر داد و اظهار کرد: این نمایشگاه از ۷ تا ۱۰ بهمن‌ماه امسال در محل نمایشگاه بین‌المللی مازندران – قائم‌شهر برگزار خواهد شد.

وی بابیان اینکه این نمایشگاه باهدف معرفی توانمندی‌های تولیدی، فرآوری و صادراتی بخش کشاورزی برگزار می‌شود، افزود: در این دوره، فعالان حوزه‌های زراعی، دام و طیور، شیلات و باغی به همراه شرکت‌های فعال درزمینه ماشین‌آلات، تجهیزات و فناوری‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی حضور خواهند داشت.

مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی صنایع تبدیلی کشاورزی مازندران با اشاره به استقبال گسترده از سوی فعالان اقتصادی سراسر کشور گفت: از استان‌های مختلف درخواست‌های متعددی برای حضور در نمایشگاه دریافت کرده‌ایم، اما به دلیل محدودیت فضای سالن‌ها، در مرحله نخست تلاش کرده‌ایم اولویت را به تولیدکنندگان، واحدهای صنایع غذایی و شرکت‌های ماشین‌سازی مرتبط با بخش کشاورزی بدهیم.

رستمی ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، ۴۷ غرفه برای این نمایشگاه پیش‌بینی‌شده است و در صورت افزایش تقاضا، امکان استفاده از سالن‌های جانبی و توسعه فضای نمایشگاهی نیز وجود خواهد داشت.

وی یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این دوره از نمایشگاه را تمرکز ویژه‌بر توسعه صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی عنوان کرد و گفت: حضور شرکت‌های فعال در حوزه صادرات، ازجمله یک سکوی تخصصی صادراتی، از نقاط قوت این نمایشگاه است.

مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی صنایع تبدیلی کشاورزی مازندران بیان کرد: بر اساس توافق صورت گرفته، شرکت‌هایی که در نمایشگاه حضور دارند می‌توانند از امکانات ویژه و تخفیف‌های اختصاصی برای عضویت و فعالیت در این پلتفرم صادراتی بهره‌مند شوند.

رستمی با تأکید بر نقش نمایشگاه‌ها در ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و بازارهای هدف افزود: این رویداد فرصتی مناسب برای معرفی ظرفیت‌های استان مازندران در حوزه صنایع تبدیلی، تکمیلی و غذایی، تبادل تجربیات، توسعه بازار فروش و افزایش سهم صادرات محصولات کشاورزی خواهد بود.

وی ابراز امیدواری کرد: برگزاری این نمایشگاه بتواند زمینه‌ساز تقویت زنجیره ارزش کشاورزی، افزایش ارزش‌افزوده محصولات، حمایت از تولیدکنندگان و رونق اقتصادی استان مازندران شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری